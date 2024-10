Frosinone Calcio: Leandro Greco, un Nuovo Capitolo in Panchina (Video)

Il Frosinone Calcio accoglie ufficialmente Leandro Greco come nuovo allenatore, dando inizio a un percorso ambizioso volto a risollevare la squadra dalle difficoltà di inizio stagione.

Nel corso della conferenza stampa, Greco si è mostrato ottimista e ha sottolineato l'importanza di costruire una mentalità forte e resiliente per affrontare le sfide che attendono la squadra nelle prossime settimane.





La visione di Greco: costruzione e solidità





Greco ha evidenziato l’obiettivo principale per il suo esordio: portare serenità e solidità alla squadra, un passo essenziale per far fronte al periodo difficile.

"Abbiamo lavorato duramente, puntando sulla qualità tecnica e tattica della rosa," ha spiegato.

Per lui, ogni giocatore, prima che calciatore, è una persona con le proprie emozioni, un elemento che intende gestire con attenzione per garantire risultati efficaci e duraturi.





Un Team Unito E Pronto Alla Sfida





La nuova guida tecnica include anche un team di collaboratori esperti, composto da Giancarlo Marini come vice-allenatore, Daniele Sena, Dario Sciotti, Matteo Di Norscia, Alessandro Fonte, Michele Saccucci e Manuel Pasquini.

Questo gruppo, secondo Greco, contribuirà significativamente a creare l’ambiente professionale necessario per far rendere al massimo ogni singolo giocatore.





Obiettivi a breve e lungo termine





Greco ha anche sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra la necessità di fare punti immediati e la volontà di costruire qualcosa di solido e duraturo.

Il tecnico sa bene che risalire la classifica richiederà tempo e pazienza, ma è convinto che il lavoro metodico e la solidità mentale porteranno alla svolta desiderata.

"La squadra ha tutte le qualità per uscire da questa situazione, ma dobbiamo essere pazienti e determinati," ha affermato Greco, sottolineando l’importanza di procedere con perseveranza.





Lavorare sui valori: una nuova identità per il Frosinone





Un aspetto su cui il nuovo mister punta molto è la creazione di un’identità che rispecchi i valori della città e della sua gente.

Greco ha raccontato il proprio legame con Frosinone e la sua cultura, apprezzando il calore e la disponibilità della comunità locale.

"La squadra deve saper rappresentare i valori del territorio, per far sentire ai tifosi che siamo parte integrante della loro vita," ha sottolineato.





Il Presidente Stirpe: Fiducia e supporto a lungo termine





Anche il presidente Maurizio Stirpe ha voluto esprimere il proprio sostegno alla scelta di affidare a Greco la guida della squadra, firmando con lui un contratto triennale che conferma la fiducia nel progetto a lungo termine.

"Crediamo in Greco e siamo pronti a costruire insieme qualcosa di importante," ha dichiarato Stirpe, riconoscendo anche i meriti di Vincenzo, l'allenatore uscente, per il lavoro svolto finora.





Una partita cruciale per iniziare il nuovo percorso





Il primo vero banco di prova per Greco e il suo team sarà la prossima partita contro la squadra capolista.

Greco è consapevole delle difficoltà, ma ribadisce la sua convinzione che il Frosinone possa competere ad alti livelli.

La squadra cercherà quindi di mettere in pratica le indicazioni del nuovo allenatore per ottenere un risultato positivo, dando ai tifosi un motivo per guardare con ottimismo al futuro.





In conclusione





Leandro Greco inizia il suo percorso con il Frosinone Calcio con un approccio bilanciato tra ambizione e realismo, determinato a infondere una nuova linfa nella squadra e a costruire una mentalità vincente.

La città e i tifosi, animati dalla passione e dalla speranza di tornare a celebrare grandi traguardi, lo accompagnano in questo nuovo capitolo.