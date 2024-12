Gambizzato un ventenne ad Acri

Ventenne ferito a colpi di pistola alle gambe nel Cosentino: indagini in corso

Acri (CS) – Un episodio di violenza scuote la tranquillità della cittadina di Acri, in provincia di Cosenza. Nella notte tra sabato e domenica, un ventenne incensurato è stato gambizzato a colpi di pistola. La vittima, ferita alle gambe, è stata prontamente soccorsa e trasportata all'ospedale di Cosenza, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni non gravi.

Le indagini, condotte dai carabinieri, proseguono nel massimo riserbo. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull'accaduto, ma gli investigatori stanno passando al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona nel tentativo di identificare l’autore del gesto.

Clima di tensione nella comunità locale

L’episodio non è un caso isolato, ma si inserisce in un clima di crescente preoccupazione per la sicurezza pubblica. Negli ultimi mesi, Acri è stata teatro di diversi atti intimidatori, che hanno preso di mira anche operatori economici locali.

Il sindaco di Acri, Pino Capalbo, ha espresso forte preoccupazione per l’escalation di eventi criminali:

"Questo ferimento si aggiunge a una serie di atti intimidatori avvenuti di recente. Acri è sempre stata una cittadina tranquilla, ma questi fatti ci costringono ad alzare il livello di attenzione. Abbiamo già richiesto un intervento immediato da parte delle autorità competenti."

Misure straordinarie per la sicurezza

In risposta alla situazione, il primo cittadino ha ottenuto dalla Prefetta di Cosenza la convocazione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante l’incontro, sono state delineate alcune azioni concrete per contrastare la criminalità.

Il Comune di Acri investirà fondi di bilancio per installare un nuovo sistema di videosorveglianza nelle principali arterie cittadine già nei prossimi mesi. Parallelamente, verrà incrementato il numero di vigili urbani e rafforzata la collaborazione con le forze dell’ordine per garantire un presidio più capillare sul territorio.

Un appello alla cittadinanza

Le istituzioni locali invitano la popolazione a collaborare attivamente, segnalando alle autorità qualsiasi comportamento sospetto. In un momento così delicato, la sinergia tra cittadini e forze dell’ordine sarà fondamentale per ripristinare la serenità e la sicurezza che da sempre contraddistinguono Acri.

Conclusioni

Mentre la comunità attende con apprensione gli sviluppi delle indagini, il ferimento del giovane rappresenta un duro colpo per una cittadina che vuole riaffermare la sua identità di luogo pacifico e accogliente. L'impegno delle istituzioni, unito al senso civico dei cittadini, sarà cruciale per superare questa fase di incertezza. (Foto archivio)