Gettavano rifiuti in zone periferiche di Palmi, 7 denunciati

PALMI - Sette persone sono state segnalate all'Autorità giudiziaria dalla Polizia locale di Palmi dopo essere state riprese dalle telecamere mentre gettavano rifiuti in zone periferiche della città.

L'attività della Polizia locale, diretta dal maggiore Francesco Managò, ha preso il via dalla constatazione della presenza di diverse aree periferiche del territorio comunale, in particolare nelle località Granatari e Pantano, che erano diventate un ricettacolo di rifiuti di vario genere. Tra questi, rifiuti ingombranti, speciali e anche appartenenti alle categorie dei "pericolosi", come contenitori in plastica, vetro e legno, materiale risultante da demolizioni e lavori edili in genere, bidoni in ferro, imballaggi in plastica, materiale ferroso, lastre di cemento-amianto (eternit), pneumatici fuori uso, carcasse e parti di auto, ma anche numerosi sacchi in plastica contenenti rifiuti domestici o sfalci di potatura.

Il deposito seriale ed incontrollato di questi rifiuti costituiva un pericolo per l'ecosistema, con rischio di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

L'Unità operativa di Polizia giudiziaria, diretta dal capitano Chiara Agostino, dopo aver informato la Procura della Repubblica di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti, e sotto il coordinamento dell'Autorità giudiziaria, ha quindi avviato un'attività investigativa con riprese video, per accertare gli autori degli illeciti.

Dalle indagini è emerso che non solo imprese ma anche singoli cittadini si avvicinavano alle discariche, scendevano dai veicoli e scaricavano sacchi di rifiuti, mentre altri si dedicavano al "lancio del sacchetto" dall'auto in corsa.

I responsabili sono stati quindi identificati e segnalati alla magistratura.