Gimigliano. Fervore della devozione: il rinnovo dell'atto di consacrazione alla Madonna di Porto

GIMIGLIANO - Una manifestazione suggestiva che richiama ogni anno migliaia di fedeli e che coinvolge con particolare intensità emotiva l’amministrazione provinciale di Catanzaro e il comune di Gimigliano.

Anche quest’anno il presidente Mario Amedeo Mormile ha rinnovato l’atto di consacrazione del territorio provinciale alla Madonna di Porto, Patrona della Provincia, nel corso della messa celebrata da don Fabrizio Fittante, alla presenza di autorità civili e militari. Il presidente della Provincia è stato accolto dalla sindaca di Gimigliano, Laura Moschella nel Palazzo Municipale, raggiungendo la chiesa matrice, sede storica della immagine della Madonna di Porto, preceduti dai gonfaloni e accompagnati dal Gran Concerto Bandistico "Masino Scalzo" città di Gimigliano.

Questa notte invece si rinnoverà il pellegrinaggio notturno dei fedeli che raggiungeranno Gimigliano da Catanzaro e da altri centri del comprensorio, mentre domani, martedì 21 maggio, invece, si ripeterà come ogni anno la processione che accompagnerà la sacra Effigie da Gimigliano a Porto dove ha sede la Basilica minore dedicata alla Vergine e la celebrazione alle 12 della Santa Messa presieduta da don Salvatore Cognetti, Vicario Generale della diocesi.

*Una nota di costume e di folklore è rappresentata dall’annunciata presenza a Gimigliano di numerosi giovani tifosi del Catanzaro che, in concomitanza dei play off, si recheranno a Porto per rinnovare una tradizione e per esprimere la loro devozione alla Madonna*.