Gite scolastiche sotto controllo: autobus sanzionati a Gela per violazioni sui tempi di riposo

Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La sicurezza delle gite scolastiche è una priorità per la Polizia di Stato, che ha recentemente intensificato i controlli sui mezzi di trasporto utilizzati dalle scuole. A Gela, due autobus con a bordo scolaresche sono stati fermati e sanzionati per gravi violazioni del Codice della Strada.

Controlli potenziati per la sicurezza degli studenti

Nell'ambito del Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Gela hanno sottoposto a verifica due autobus che trasportavano studenti in gita. L'obiettivo è garantire elevati standard di sicurezza durante i viaggi di istruzione.

Violazioni sui tempi di riposo dei conducenti

L'analisi dei tachigrafi ha rivelato gravi inosservanze in materia di tempi di riposo dei conducenti. Le società di gestione sono state sanzionate per un totale di 2mila euro, con una decurtazione complessiva di 15 punti dalle patenti degli autisti. Sono scattate inoltre le segnalazioni all'Ispettorato Territoriale del Lavoro e alla Motorizzazione Civile per i controlli di competenza.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Proseguono i controlli su tutto il territorio

La Polizia di Stato continuerà a effettuare controlli costanti per prevenire incidenti e assicurare che le attività formative al di fuori degli istituti scolastici si svolgano in totale sicurezza, con particolare attenzione alla tutela dei più giovani.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra