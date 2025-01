Giudice Sportivo e Calciomercato della Serie B.

Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo e gli ultimi colpi di calciomercato

Giudice Sportivo: 12 giocatori squalificati e multe per alcuni club

Il Giudice Sportivo, al termine della quarta giornata di ritorno della Serie BKT, ha ufficializzato le decisioni disciplinari, con un totale di 12 giocatori squalificati e alcune ammende inflitte a diverse società.

Tra i provvedimenti più severi spiccano le tre giornate di squalifica inflitte a Giacomo Calo (Cesena), punito per una gomitata che ha provocato una ferita sanguinante a un avversario. Marius Marin (Pisa), invece, dovrà saltare due partite per un colpo con il gomito durante un'azione di gioco.

Squalificati per un turno, invece:

Emanuele Adamo (Cesena) Alessandro Bellemo (Sampdoria) Davide Biraschi (Frosinone) Marco Curto (Sampdoria) Francesco Esposito (Spezia) Manuel Marras (Reggiana) Kristian Thorstvedt (Sassuolo) Michael Venturi (Cosenza) Lorenzo Venuti (Sampdoria) Antonio Vergara (Reggiana)



Non solo i calciatori sono stati colpiti dai provvedimenti disciplinari: anche Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, dovrà scontare una giornata di squalifica per aver protestato in modo eccessivo contro le decisioni arbitrali durante il match contro lo Spezia.

Multe per Cosenza, Modena, Sassuolo e Bari

Oltre alle squalifiche, il Giudice Sportivo ha inflitto delle ammende pecuniarie per comportamenti scorretti dei tifosi:

Cosenza : 4.000€ per il lancio di un petardo e per l’invasione di campo di uno spettatore che ha causato l’interruzione della partita. Modena : 4.000€ per il lancio di fumogeni sul campo. Sassuolo : 2.500€ per il lancio di bicchieri di plastica nel recinto di gioco. Bari : 2.000€ per il lancio di un petardo nel primo tempo.



Leggi QUI il comunicato ufficiale

Calciomercato di Serie B: ultimi movimenti

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo, con alcune squadre di Serie B particolarmente attive in queste ore.

Palermo, colpo Magnani per la difesa

Il Palermo ha chiuso un colpo importante per il reparto arretrato: è in arrivo Giangiacomo Magnani dall’Hellas Verona. Il centrale, con esperienza in Serie A, si unirà alla rosa per rafforzare la difesa e dare maggiore solidità alla squadra di Dionisi.

Catanzaro, occhi su Coli Saco

Anche il Catanzaro è tra i club più attivi: il club calabrese è sulle tracce di Coli Saco, giovane centrocampista del Bari. Il giocatore maliano, in cerca di maggiore minutaggio, potrebbe accasarsi ai giallorossi, anche se su di lui c’è l’interesse del Modena.

Ultime ore di mercato: sorprese in arrivo?

Con la chiusura della sessione di calciomercato sempre più vicina, le società di Serie B lavorano a stretto contatto con procuratori e club per definire le ultime operazioni. Tra colpi di scena e trattative last-minute, la seconda parte della stagione si preannuncia ancora più equilibrata e avvincente.

