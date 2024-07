Giuseppe Magalini Si Unisce a SSC Bari come nuovo direttore sportivo

Il nuovo dirigente lascia Catanzaro per iniziare una nuova avventura con il Bari, sostituendo Ciro Polito. L'accordo è stato finalizzato e l'annuncio ufficiale è atteso a breve.





Giuseppe Magalini sarà il nuovo direttore sportivo del SSC Bari. Questo annuncio è stato inizialmente divulgato da Francesco Marra Cutrupi sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

Secondo quanto riportato, Magalini, che ha deciso di lasciare il suo ruolo di direttore sportivo presso il US Catanzaro 1929, è pronto a intraprendere una nuova avventura con il Bari. L'accordo tra le parti è stato raggiunto dopo intense trattative, culminate con la definizione degli ultimi dettagli.

Magalini sostituirà Ciro Polito, che ha lasciato il suo incarico presso il club. Il nuovo dirigente sportivo porterà con sé una vasta esperienza e competenza, avendo gestito con successo diversi club nel corso della sua carriera. Al suo fianco, ci sarà Valerio Di Cesare, che passerà dal campo alla dirigenza, abbandonando il calcio giocato per iniziare una nuova carriera manageriale.

L'arrivo di Magalini rappresenta un cambio di rotta significativo per il Bari, che punta a rafforzare la sua posizione e competitività nel panorama calcistico italiano. La notizia è stata confermata anche da fonti vicine al club, e si attende l'annuncio ufficiale nelle prossime ore.

La nomina di Magalini è vista come una mossa strategica per il Bari, che mira a consolidarsi e a raggiungere nuovi traguardi sotto la sua guida. I tifosi sono in attesa di vedere come il nuovo direttore sportivo influenzerà le dinamiche della squadra e le future operazioni di mercato.

Con l'ufficializzazione di Magalini, il Bari è pronto a iniziare un nuovo capitolo, con l'obiettivo di costruire una squadra competitiva e di successo, capace di affrontare le sfide della prossima stagione calcistica.

Il nuovo dirigente lascia Catanzaro per iniziare una nuova avventura con il Bari, sostituendo Ciro Polito. L'accordo è stato finalizzato e l'annuncio ufficiale è atteso a breve.