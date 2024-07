Grande successo per l'evento “Vers-Itaca” al Castello di Santa Severina

Santa Severina, 25 maggio 2024 – Si è svolta ieri sera, al Castello di Santa Severina (KR), una serata straordinaria dedicata alla letteratura, alla danza e alla psicologia con il nuovo format “talk book” della compagnia teatrale BA17. L'evento è stato parte della promozione del libro “Vers-Itaca” di Raffaele Donato, Angelica Artemisia Pedatella e Lorenzo Cardamone, edito da Giacovelli editore (2024).

Il format, che aveva già visto una prima tappa a Catanzaro, ha sperimentato nuove forme di interazione tra letteratura e pubblico. L'interazione con il pubblico è stata eccezionale. Il format introdotto ha dimostrato di essere un metodo innovativo ed efficace per coinvolgere un pubblico attento, che si è mostrato a tratti commosso e in altri momenti

entusiasta. Abbiamo trasformato il libro in un vero e proprio show, capace di suscitare emozioni e coinvolgimento.L'inaugurazione a Catanzaro aveva visto la partecipazione di Claudio Cavaliere, giornalista, sociologo e scrittore, noto per le sue interpretazioni che fondono mito e attualità. A Santa Severina, invece, l'ospite d'eccezione è stato Cesare Perri, psichiatra, psicoterapeuta e scrittore, che ha guidato il pubblico in un viaggio psico-emotivo, esplorando temi profondi e coinvolgenti.

L'evento è stato condotto da Maria Teresa Notarianni e ha visto la

partecipazione di numerosi artisti, tra cui Kristal Berlingieri, ballerina e attrice, Sabrina Pugliese, attrice, Elisa Falcone, giovane attrice al suo debutto,

Francesco Nicastro, ballerino ed esperto della tarantella calabrese, e Pasquale Bonaddio, musicista di tradizione popolare. La serata ha offerto un'immersione unica nelle dimensioni della voce e della danza, creando un'atmosfera suggestiva e coinvolgente.

"Vers-Itaca" è un'opera che intreccia lirica ed emozioni, un viaggio di ritorno alle origini e all'essere, rivivendo il mito dell’Odissea in una Calabria poetica e straordinaria. Icaro e Arianna, alias Raffaele Donato e Angelica Artemisia Pedatella, diventano Ulisse e attraversano il mito per scoprire il senso del percorso umano. Una fusione psichica con i personaggi del mito e un tributo alla Calabria selvaggia e artistica.

Angelica Artemisia Pedatella ha sottolineato l'importanza della

sperimentazione di nuovi modi di fruizione della lettura attraverso le arti dello spettacolo, creando una relazione reciproca e sana con il pubblico. Lorenzo Cardamone ha aggiunto che l'intento è quello di divertire il pubblico e farlo riflettere, mettendosi in gioco come persone, per raccontare un pezzo di sé e far partecipare emotivamente il pubblico.

La serata ha visto la danza come protagonista, in particolare con la travolgente tarantella calabrese che ha simboleggiato un ritorno alle radici e alla terra. Raffaele Donato ha espresso entusiasmo per il progetto, affermando che la Calabria è la sua Itaca e che il libro coinvolgerà le persone, tessendo nuove relazioni e promuovendo la Calabria ovunque. Sono già in programma appuntamenti nazionali per diffondere il messaggio e promuovere la regione.

Segui VersItaca nelle prossime tappe:

@compagniateatrale.ba17

@angelica_artemisia

@raffaele.donato63

@lorenzo_cardamone

@giacovelli_editore