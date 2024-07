Grave incidente mortale su Viale Magna Grecia a Catanzaro: muore ragazza 25enne

CATANZARO, 28 MAGGIO 2024 - Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Catanzaro questo pomeriggio. La squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è intervenuta urgentemente su viale Magna Grecia, nella zona sud della città, in prossimità del quartiere Aranceto, per un violento scontro tra due vetture.

Le auto coinvolte nell'incidente sono una Citroën C3 e una Ford Fiesta. Purtroppo, la giovane conducente M.G. della Citroën non ce l'ha fatta, ed è deceduta sul colpo. Il conducente della Ford Fiesta è rimasto ferito ed è stato prontamente affidato al personale sanitario del Suem118, che ha provveduto a fornire le prime cure e a trasferirlo presso una struttura ospedaliera per ulteriori trattamenti.

L'intervento dei vigili del fuoco è stato cruciale per mettere in sicurezza l'area dell'incidente e le vetture coinvolte. Sul posto è giunta anche la polizia stradale per svolgere gli adempimenti necessari e avviare le indagini per determinare la dinamica dell'incidente. La viabilità nella zona ha subito notevoli disagi, con il traffico che è rimasto bloccato per diverse ore.

A coordinare le operazioni di soccorso è stato il Capo Squadra Esperto (CSE) Francesco Rosi, che ha guidato con competenza le operazioni di messa in sicurezza e supporto alle vittime.

La comunità di Catanzaro si stringe attorno alla famiglia della giovane vittima, mentre le autorità continuano a lavorare per fare chiarezza sulle cause di questo tragico incidente.