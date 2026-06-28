Grave incidente stradale a Cutro, auto si ribalta nella notte: muore un giovane, due feriti. Intervento dei Vvf

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Tragedia sulle strade del Crotonese nelle prime ore del mattino. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco, 118, Carabinieri e Medico Legale per le operazioni di soccorso e i rilievi.

Un grave incidente stradale a Cutro si è verificato nella notte tra il 27 e il 28 giugno 2026, causando la morte di un giovane e il ferimento di altre due persone. Il sinistro è avvenuto intorno alle 2:45, quando, per cause ancora in fase di accertamento, un'autovettura è uscita di strada ribaltandosi.

L'allarme ha fatto scattare l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, che hanno raggiunto il luogo dell'incidente insieme ai sanitari del SUEM 118 e alle forze dell'ordine.

Incidente a Cutro, un giovane perde la vita

All'arrivo dei soccorritori, il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso di uno dei giovani che si trovavano a bordo del veicolo. La violenza dell'impatto non gli ha lasciato scampo.

Le altre due persone coinvolte sono rimaste ferite. Dopo essere state stabilizzate sul posto dal personale sanitario, sono state trasferite in ospedale per ricevere le cure necessarie e sottoporsi agli accertamenti clinici.

L'intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per completare le operazioni di soccorso. In particolare hanno provveduto a:

estrarre la vittima dall'abitacolo deformato;

mettere in sicurezza l'area interessata dall'incidente;

recuperare il veicolo ribaltato;

consentire la successiva rimozione dell'auto tramite carro attrezzi.

Le operazioni si sono protratte fino alle prime ore della mattinata, quando l'intera zona è stata resa nuovamente sicura.

Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell'incidente stradale di Cutro sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Isola Capo Rizzuto, ai quali sono affidati i rilievi e gli accertamenti utili a ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.

Al momento le cause che hanno provocato l'uscita di strada dell'autovettura non sono state rese note e sono oggetto delle indagini in corso. Presente anche il Medico Legale, intervenuto per gli adempimenti previsti dalla normativa.

Ennesima tragedia sulle strade della provincia di Crotone

L'ennesimo incidente mortale nel Crotonese riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo e il successivo ribaltamento.

La comunità resta profondamente colpita da una tragedia che ha spezzato la vita di un giovane e causato il ferimento di altre due persone.