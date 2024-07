Guappecartò in concerto il 17 marzo all’Arci Biko Milano con 20 un evento speciale per festeggiare i 20 anni della nascita del gruppo

L’ensemble italo parigino GUAPPECARTO’, reduce dal tour in Canada che ha riscosso un incredibile successo, sarà in concerto il 17 marzo all’Arci Biko Milano (via Ettore Ponti, 40) con 20, un evento speciale per festeggiare i 20 anni della nascita del gruppo.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.30. I biglietti sono disponibili su DICE, obbligatoria la Tessera ARCI (https://link.dice.fm/Bb7cbc2c7883).

In scaletta i brani più importanti della carriera dei Guappecarto’, molti dei quali legati a colonne sonore di pellicole di grande successo internazionale tra cui “L’arte della felicità”, “Gatta Cenerentola”, “Soyalism” e “Rigoletto 2020”. Al gruppo composto da Mala (violino) e Braga (contrabbasso), si aggiungeranno i musicisti Matteo Nocera (batteria), Andrea Marchesino (chitarra), Luciano Macchia (trombone) e Raffaele Kholer (tromba), per dare nuova energia alle composizioni dei Gauppecarto’ che mescolano la musica neo-classica e la musica tzigana.

Una grande festa in musica che attraverserà tutto il 2024 e che traghetterà il gruppo verso il nuovo album dedicato alla loro madrina artistica, l’attrice Maddaleine Fischer, in uscita nel 2025.

«Saremo a Milano per festeggiare venti anni di musica di Guappecarto’ – afferma l’ensemble – Un viaggio musicale che ha attraversato due decenni di emozioni e passione senza intaccare la vivacità del nostro spirito artistico. Per l'occasione abbiamo preparato nuovi arrangiamenti per i nostri brani più iconici, che hanno segnato i nostri primi passi nella musica. Non vediamo l'ora di suonarli nella loro nuova veste e con i nuovi musicisti eccezionali che si uniranno a noi sul palco».

I GUAPPECARTO’ nascono nel 2004 a Perugia come musicisti di strada. Vengono notati dalla celebre attrice Madeleine Fischer, che se ne innamora artisticamente e chiede loro di comporre una colonna sonora per il film “Uroboro”, pubblicato lo stesso anno. Grazie a questo incontro, i giovani musicisti intraprendono il loro percorso artistico che li porterà a Parigi, spinti dal desiderio di poter suonare i loro strumenti e condividere la loro musica oltre i confini italiani. Dai margini dei sobborghi parigini, i Guappecarto’ cominciano a farsi notare dal pubblico e dalla critica. Nel 2009 viene pubblicato l’album di debutto “L’amour c’est pas grave”, registrato tra Milano e Parigi. L’ensemble pubblica l’omonimo album “Guappecarto’” nel 2012, al quale segue nel 2015 “Amay”, insieme alla cantautrice Neripè. Lo stesso anno esce l’album “Rockamboles. Il disco è colonna sonora del film “Gatta Cenerentola” (vincitore di 2 David di Donatello e Ciak d’Oro), di “Soyalism”, dello spettacolo teatrale “Ensemble” di Fabio Marra e dell’opera contemporanea “Occitane” di Emanuele Filipo. Dal loro esordio, i Guappecarto’ si sono esibiti in più di 1500 concerti in tutta Europa (tra i quali la 74a Mostra del Cinema di Venezia e l’Avignone Festival), comprese importanti location francesi e italiane come il Palais de Tokio, il Palazzo Grenoble di Napoli (sede del Consolato Francese) e la Philarmonie de Paris. Nel 2019 pubblicano l’album “Sambol – Amore Migrante” prodotto da Stefano Piro e presentato al celebre “Caffè de la Danse” di Parigi e in seguito in Italia in 20 date tra dicembre e gennaio 2020. i Guappecartò hanno registrato standing ovations ad ogni esibizione e l'album è stato unanimemente recensito come capolavoro. Nel novembre 2020 il gruppo si esibisce in concerto nelle banlieues parigine. Nel 2023, i Guappecarto’ partono per un lungo tour che li ha visti arrivare in Canada. In Europa si esibiscono in vari festival estivi, tra i quali il famoso Buskers Bern in Svizzera.