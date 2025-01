Guarascio scortato al termine del match: tensione alta a Cosenza dopo la sconfitta contro il Cittadella (VIDEO)

La sconfitta del Cosenza contro il Cittadella, in casa, ha lasciato segni profondi non solo sul campo, ma anche tra i tifosi.





Al termine del match, il presidente Eugenio Guarascio è stato scortato fuori dallo stadio a causa delle tensioni sorte tra i supporter rossoblù, delusi dall'ennesimo risultato negativo.





Questo episodio rappresenta un momento di estrema gravità, evidenziando il clima di sfiducia e contestazione che ormai aleggia intorno alla società.





L'episodio verificatosi allo Stadio Marulla è solo il culmine di una grande contestazione che non sembra destinata a rimanere confinata all'interno dello stadio.





Ora a Cosenza è "allerta rossa": le forze dell'ordine stanno monitorando la situazione per il rischio di forti incidenti.





La tensione è palpabile in città, dove i tifosi chiedono risposte immediate e un cambio di rotta radicale da parte della dirigenza.









Il silenzio della dirigenza, incluso quello prolungato del presidente Guarascio, sta alimentando le critiche.





A ciò si aggiunge un calciomercato caratterizzato esclusivamente da operazioni in uscita, senza alcun rinforzo significativo, e le dimissioni improvvise del Direttore Generale alla vigilia del derby contro il Catanzaro.





Tutti questi elementi stanno intensificando il malcontento della tifoseria.





Gli ultras chiedono a gran voce la vendita della società, ma al momento non ci sono informazioni ufficiali su eventuali trattative.





Il silenzio della proprietà, che ormai "fa più chiasso dell'uragano", sta alimentando voci e speculazioni, lasciando i tifosi in uno stato di incertezza.





La necessità di una svolta





Il risultato lascia il Cosenza in una situazione sempre più critica, con la salvezza che appare un traguardo sempre più complicato.





Per uscire da questa crisi, sarà fondamentale un cambio di passo non solo tecnico, ma anche mentale.





I pochi tifosi, pur amareggiati, continuano a sostenere la squadra, ma chiedono risposte chiare e immediate dalla società e dallo staff tecnico.





L'appuntamento è ora fissato per la prossima sfida, dove il Cosenza sarà chiamato a giocarsi il tutto per tutto per rimanere aggrappato alla Serie B.