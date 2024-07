Antonella Biscardi Carlo Paris e Marco Civoli presentano a II Edizione del Premio Aldo Biscardi

Valorizzare l'Eccellenza e l'Innovazione – La Notte dei Luminari del Giornalismo Sportivo Celebra le Storie di Passione e Dedizione"

Lunedì 25 marzo 2024 dalle 20.30 alle 23.00 in diretta tv sul Circuito Nazionale Netweek dagli Studi di Gold tv di Roma.

Quest’ anno per la diretta tv sono previste partecipazioni illustri come il presidente del CONI Giovanni Malagò, la Vicepresidente Vicario Silvia Salis insieme a esponenti del giornalismo dello spettacolo e dello sport.

All'evento, presentato da Antonella Biscardi, Carlo Paris e Marco Civoli, interverranno, fra gli altri, Max Giusti, presidente anche della giuria, Gli Autogol, l'attore Luigi Pisani, Marco Amelia, Campione del Mondo 2006, la pluricampionessa di pattinaggio artistico a rotelle Rebecca Tarlazzi, Gioia Masia rappresentante del calcio femminile, Attilio Parisi - Rettore Università di Roma Foro Italico, Iacopo Volpi direttore di Raisport, Guido D’Ubaldo Presidente OdG del Lazio, i rappresentanti della Giuria Federico Buffa, Novella Calligaris, Darwin Pastorin, Simonetta Pattuglia, Andrea Paventi, con Maurizio Biscardi e Vittoria Castagnotto la squadra degli opinionisti del Processo di Biscardi e la giovane band Cosmonauti Borghesi in un mix che riflette la filosofia del premio, tra tradizione e innovazione.

I premiati di questo secondo anno verranno svelati durante la diretta tv. Con il patrocinio del CONI

In Partnership con Master in Marketing e Management dello Sport e Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media.

Come Aldo era popolare, innovativo, originale, capace di includere la massa con particolare attenzione ai giovani che formava e motivava, come Aldo coniugava ironia, passione, attaccamento alle origini, storia, innovazione, intuito e spontaneità, così lo spirito del Premio è quello di individuare personaggi che trasmettono doti di fairplay, comunicazione, corretto impatto sociale, culturale e originalità, indirizzati soprattutto ai giovani.

Premio alla Carriera - A chi nella sua lunga carriera è divenuto Maestro di un giornalismo popolare, innovativo, originale coniugando passione, storia, intuito e spontaneità.

Personaggio dell’anno - A chi con il suo esempio ha trasmesso forza, coraggio, amore per la vita e per lo sport con grande determinazione e senso di umanità.

Miglior Atleta - A chi valorizza lo sport con cuore e determinazione.

Personaggio New Media - A chi attraverso le nuove tecnologie ha creato un vero e proprio brand.

Narrativa e Saggistica - A chi con la sua opera ha raccontato in modo incisivo e coinvolgente usi e costumi del nostro Paese.

Comunicazione Tv Radio Podcast -A chi si è distinto per originalità e competenza.

Il circuito Netweek è presente sul territorio nazionale con 22 emittenti regionali.

Il gruppo presenta canali generalisti regionali tra il canale 10 e 20 del digitale terrestre.

Lo scorso anno sono stati attribuiti i seguenti premi (relativi all’anno 2022)

Premio alla Carriera: Italo Cucci -Personaggio dell’anno Sinisa Mihajlovic - Miglior Atleta Sofia Goggia

Narrativa e Saggistica Luigi Busà - Comunicazione Tv notizie 24 ore su 24: Paolo Petrecca Rai News 24 - TV Laura Gobbetti LA7 - Radio Emilio Mancuso GR1 - Web Fabrizio Bocca - Podcast: Claudio Cerasa

Attaccamento alla maglia... giornalistica (solo per il primo anno) Luca Colantoni

STUDI Gold Tv, Via Giacomo Peroni, 130 - Roma

FILOSOFIA DEL PREMIO

Come Aldo era popolare, innovativo, originale, capace di includere la massa con particolare attenzione ai giovani che formava e motivava, come Aldo coniugava ironia, passione, attaccamento alle origini, storia, innovazione, intuito e spontaneità, come lui era #aldoditutti, così questo Premio è, nel nostro intento, il #premioditutti.

Con questa filosofia sono state pensate le categorie del Premio che mirano a evidenziare i valori umani, comunicazionali, culturali, sportivi e di impatto sociale dei premiati.