Il Circolo PD di santa Caterina dello Ionio non si smentisce ma! Un dato importante quello registrato dal Partito Democratico a Santa Caterina dello Ionio che ottiene 317 voti, oltre il 40% tra coloro che si sono recati alle urne.

Tra i più votati, Decaro e Picierno che risultano già eletti al Parlamento Europeo.

Anche stavolta i cittadini hanno riposto la loro fiducia in un circolo che ama il confronto, che fa Politica e che fa della democrazia e dei diritti, i principi cardine della sua azione.

È stata una campagna elettorale importante ed impegnativa, che ci ha visti protagonisti tra la gente.

Abbiamo voluto, ricorrendo precisamente il 40° anniversario dalla morte di Enrico Berlinguer, rivestire, con coerenza e sempre dalla stessa parte, quello spirito di servizio che ha trasmesso come eredità e che abbiamo il dovere di continuare ad

alimentare: “Lavorate tutti, casa per casa, azienda per azienda, strada per strada, perché per le forze che rappresentiamo, per quello che siamo stati e che siamo oggi, è possibile conquistare nuovi e più vasti consensi alle nostre liste, alla nostra causa, che è la causa della pace, della libertà, del lavoro e del progresso della nostra società."

Complessivamente, questo voto, è il frutto di un lavoro di squadra. Essendosi recati alle urne 818 cittadini, premia i tanti sforzi del circolo guidato dalla segretaria Maria Antonietta De Francesco e dell’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Francesco Severino, in campo quotidianamente con un lavoro politico-amministrativo efficace, sostenuto anche da forze alternative e dalla sfera civica.

Anche su scala nazionale si registra una crescita del PD, pertanto la strada intrapresa è quella giusta.

Con il 24% in Italia siamo la forza politica che cresce maggiormente.

Continueremo sempre più ad operare concretamente come circolo volgendo lo sguardo ai cittadini ed ai bisogni di un territorio che ancora ha molto su cui lavorare.

Puntiamo con forza sulle giovani generazioni, spesso distanti dal mondo della politica per offrire loro spunti di riflessione e le giuste motivazioni per crederci sempre di più.

Il futuro è loro!

Non ci resta che dire umilmente...

317 volte grazie!