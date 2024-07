Il Crotone Condanna l'aggressione ai calciatori solidarietà e fermezza dalla dirigenza in risposta all'episodio di violenza

Solidarietà e Condanna dal Crotone: Nessuna Giustificazione per la Violenza

CROTONE - In seguito alla sconfitta interna subita dal Football Club Crotone contro il Brindisi, si è verificato un episodio oscuro che ha visto alcuni giocatori della squadra locale vittime di un atto di violenza. Il Presidente Gianni Vrenna e il Direttore Generale Raffaele Vrenna hanno immediatamente preso posizione riguardo agli avvenimenti.

La società ha espresso attraverso una nota ufficiale la piena solidarietà nei confronti dei tesserati coinvolti nell'incidente. In un momento in cui la squadra sta navigando in acque agitate, con prestazioni che lasciano desiderare e risultati al di sotto delle aspettative, la tensione tra i tifosi e la squadra è palpabile.

"Il periodo difficile che la squadra sta vivendo," ha dichiarato il presidente Gianni Vrenna, "di cui siamo i primi ad essere rammaricati, non può e non deve mai diventare una scusa per comportamenti di tale natura." La presa di posizione del club è netta e mira a rimarcare che la violenza non trova alcun spazio nello sport, così come nella società in generale.

Nonostante la delusione e la frustrazione possano essere sentimenti comprensibili in seguito a una serie di insuccessi, la direzione del club sottolinea come questi non possano giustificare atti aggressivi e comportamenti che esulano dallo spirito sportivo e dal rispetto reciproco. Il calcio, si legge nella nota, dovrebbe essere un esempio di lealtà e correttezza, valori che la società si impegna a promuovere e difendere.

Mentre la squadra cerca di riorganizzarsi e di tornare al successo sul campo, la dirigenza si aspetta che la comunità di tifosi sostenga i giocatori in modo costruttivo. È evidente che il Football Club Crotone è determinato a trasformare l'attuale crisi in un'opportunità di crescita e di riaffermazione dei veri valori sportivi, condannando qualsiasi forma di violenza come risposta alle difficoltà. Fonte Crotone Calcio) (Immagine archivio)