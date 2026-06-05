Il Festival delle DiversAbilità apre le porte all’Europa. Siglata la collaborazione con la Repubblica Ceca

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L’Associazione Afrodite ospite del trentesimo campus internazionale di "Stružielka". A novembre la delegazione ceca sarà accolta sul prestigioso palco del Teatro Politeama di Catanzaro. Il Festival delle DiversAbilità abbatte i confini geografici e linguistici e si proietta ufficialmente sulla scena internazionale. Il progetto, promosso e organizzato dall’Associazione Afrodite, che mira a sensibilizzare sui temi dell'inclusione e della disabilità, si prepara ad accogliere, nel prossimo mese di novembre al Teatro Politeama di Catanzaro, una folta rappresentanza della Repubblica Ceca, sancendo l'avvio di uno scambio artistico, sociale e pedagogico di altissimo profilo.

Questo storico gemellaggio ha preso formalmente il via lo scorso 28 maggio, quando Annarita Palaia, e Roberta Critelli dell’associazione Afrodite sono state ospiti d’onore del trentesimo campo estivo dell’organizzazione transfrontaliera Stružielka che si propone di far fiorire le capacità interiori dei bambini e dei giovani con disabilità fisiche e mentali, stimolando la loro autonomia attraverso l'arte. L'evento, co-finanziato dai club distrettuali del Rotary International (Distretto 2240 di Boemia, Moravia e Slovacchia), ha visto il coinvolgimento di circa 70 persone tra ragazzi con e senza disabilità, accompagnatori, pedagogisti, insegnanti e musicisti.

Le tre giornate si sono svolte nella splendida cornice montana di Horní Bečva, al confine tra la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Le delegate italiane hanno vissuto un’esperienza totalmente immersiva, partecipando attivamente a quattro laboratori specialistici – teatro, danza, pittura e musica – coordinati dal noto pedagogista Juraj Čiernik. Il modello d’intervento applicato si fonda sull'utilizzo delle arti espressive come linguaggio universale in grado di superare qualsiasi limite e difficoltà, permettendo a ciascuna persona di trovare e far fiorire la propria dimensione interiore.

Il superamento del gap linguistico è stato immediato, mediato esclusivamente da sguardi, sorrisi e abbracci. Durante l'evento finale, tenutosi nel teatro locale alla presenza degli enti finanziatori, di artisti di fama nazionale e del Sindaco, la presidente Annarita Palaia ha presentato il Festival e, insieme a Juraj Čiernik, ha comunicato ufficialmente la volontà di internazionalizzare le progettualità nel segno di una comune cultura dell’inclusione.

I momenti più intensi della manifestazione hanno visto il coinvolgimento diretto di Roberta Critelli, protagonista di una toccante pièce teatrale a tema cinematografico accanto a un giovane artista con disabilità motoria e alla sua straordinaria madre. Sul red carpet allestito su misura per l'occasione, Roberta ha accompagnato il giovane interprete nel ruolo di Marlon Brando, cimentandosi con successo anche nella lingua locale.

Sul palco si sono susseguite performance di altissimo livello emotivo: un ragazzo autistico ceco ha commosso la platea suonando con una pianola a fiato "I just called to say I love you"; una giovane donna con la sindrome di Down si è esibita al violino accompagnata da un violoncellista del rinomato Conservatorio di Musica di Ostrava.

A conclusione della serata, dopo la consegna dei riconoscimenti istituzionali per i 30 anni di attività di Stružielka, è stato proiettato il video di sintesi delle prime due edizioni del Festival delle DiversAbilità, appositamente doppiato in ceco e sottotitolato in inglese, mostrando l’importante lavoro svolto dall’Associazione Afrodite sul palcoscenico e fuori, con particolare riferimento ai laboratori artistici e alle azioni di inclusione lavorativa.

La partenza ha avuto il sapore di un caloroso arrivederci: Juraj Čiernik e i suoi artisti rappresenteranno la Repubblica Ceca alla terza edizione del Festival delle DiversAbilità a Catanzaro, che con questa nuova collaborazione diventa ufficialmente un polo di riferimento internazionale per l'inclusione.