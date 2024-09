Il futuro del liscio secondo Moreno il Biondo

Moreno Conficconi, per tutti Moreno Il Biondo, nobilita il Liscio con l’album ‘Romagna 2.0’, suonato con gli E-Wired Empathy e con il concerto evento ‘La notte del Liscio’ sabato 14 settembre a Gatteo Mare, che vede la presenza di David Rhodes chitarrista di Peter Gabriel e della cantante salentina Stefania Morciano

Prima di parlare del nuovo progetto discografico di Moreno Conficconi - conosciuto ovunque come Moreno Il Biondo, intitolato ‘Romagna 2.0’, album scaturito dalle session con gli E-Wired Empathy e del concerto-evento ‘La Notte del Liscio’, spettacolo dedicato al ballo tipico della Romagna per antonomasia che si terrà il Sabato 14 Settembre a Gatteo a Mare (FC) - è necessario fare una premessa.

Per chi è nato ed ha vissuto in Emilia-Romagna il Liscio è un qualcosa che va ben oltre la musica da ballo ma, al contrario, è una vera istituzione, uno stile di vita, la musica delle tradizioni di un popolo che ha saputo combattere un territorio ostico ed è riuscito a trasformare il tutto in un vero impero produttivo e di divertimento.

Moreno Conficconi, conosciuto come Moreno Il Biondo, calca i palchi da quando di anni ne aveva 14, e queste cose le sa benissimo e, nella sua lunga ed importante carriera, ha sempre cercato di nobilitare questo genere musicale superando il rischio che potesse essere relegato unicamente alle sagre paesane.

Clarinettista e frontman dell’Orchestra di Raoul Casadei, Moreno Il Biondo sta vivendo una nuova vita artistica. Dopo l’esperienza con gli Extraliscio ha dato il via ad un progetto in cui crede fortemente e che ha il preciso intento di salvare il Liscio e la sua forte anima musicale, con l’obiettivo di farla scoprire meglio aprendo un dialogo con musicisti di altra estrazione e riuscire quindi ad esportarla in diversi paesi.

‘Romagna 2.0’, il nuovo album di Moreno Il Biondo

Con questo spirito è uscito l’album ‘Romagna 2.0’, che Moreno Il Biondo firma con gli E-Wired Empathy. Apparentemente due realtà incompatibili, capaci – invece – di dare il via a una nuova rilettura di una musica folclorica di enorme rilevanza storica, culturale e sociale per il nostro Paese.

Moreno, dopo le varie esperienze ha superato ed archiviato le contaminazioni dei progetti passati e si sta quindi concentrando sull’evoluzione del liscio romagnolo stesso.

La Notte del Liscio, concerto-evento

Ed è proprio con il concerto-evento La Notte del Liscio che, oltre ai giovani Veronica Cuneo, vincitrice di Sanliscio 2024 e ai solisti di Santa Balera, orchestra giovanile che ha portato Romagna Mia a Sanremo 2024 nell’anno del 70° anniversario della nota canzone di Secondo Casadei, i virtuosi Gypsinduo, vedrà grande protagonista Moreno Il Biondo, presente con l’Orchestra Grande Evento, a cui si affiancheranno David Rhodes – noto chitarrista inglese alla corte di Peter Gabriel - e gli E-Wired Empathy per far conoscere anche nella sua terra le ultime evoluzioni della musica da ballo romagnola.

Gli E-Wired Empathy sono formati da Luca Nobis (chitarra acustica e classica), Giovanni Amighetti (synths) e dalla sezione ritmica composta da Valerio ‘Combass’ Bruno (basso) e Roberto Gualdi (batteria).

Il concerto - organizzato da Materiali Musicali in collaborazione con Edizioni Musicali Casadei Sonora, il patrocinio ed il supporto del Comune di Gatteo ed il sostegno di APT Servizi Emilia-Romagna e Visit Romagna - si svolgerà Sabato 14 Settembre alle ore 21.00 presso l’Arena Rubicone di Gatteo a Mare (FC). Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

La parte visuale dello spettacolo è curata dalla pittrice inglese Sue Harragin e dal light designer Claudio Tappi, mentre la direzione artistica è di Moreno Conficconi, la direzione musicale di Giovanni Amighetti e il sound design di Alessandro Marcantoni.

Parola ai protagonisti

È lo stesso Moreno Il Biondo ad annunciare la via del cambiamento: «La contaminazione è già un ricordo, è stata una fase del percorso che da Raoul Casadei, agli Extraliscio e alla mia orchestra Grande Evento ho vissuto, costruito e interpretato. Con David Rhodes e gli E-Wired Empathy arriva l’occasione di elevare e fare crescere la musica romagnola, il liscio, come una delle massime espressioni anche contemporanee della musica popolare italiana. Siamo alla sua evoluzione, in questo modo il mio clarinetto in DO e la mia musica entrano nella World Music internazionale».

Giovanni Amighetti, producer e tastierista degli E-Wired Empathy, nonché direttore musicale del concerto-evento ‘La Notte del Liscio, dichiara: «Mi sembra che il liscio negli ultimi anni con l’eccezione di qualche progetto meritevole si sia arenato tentando di divenire una generica cover band per arrivare ad un pubblico appena più giovane o mera riproposizione di una tradizione cristallizzata. È invece grazie a musicisti di assoluto rilievo quali Moreno Il Biondo che stiamo assistendo a spinte evolutive per una nuova musica da ballo completamente suonata dal vivo che possa ritornare a dar lustro alla Romagna ed all’Italia anche all’estero. Siamo quindi felici con E-Wired Empathy ed i nostri collaboratori di partecipare a questa evoluzione.»

Chi è David Rhodes

Chitarrista britannico noto per la sua lunga e prolifica collaborazione con Peter Gabriel, iniziata nel 1980, e da allora presenza costante sia negli album che nei tour dell'ex frontman dei Genesis. Il contributo di Rhodes è stato fondamentale nel definire il sound distintivo come le chitarre in “Biko”, il riff di “Sledgehammer” o il tema portante di “Secret World”.

Oltre al lavoro con Gabriel, Rhodes ha collaborato con artisti di alto profilo come Japan e Talk Talk, e leggende come Paul McCartney, Roy Orbison, Toni Childs, Kate Bush, e Franco Battiato.

Negli anni recenti continua la sua collaborazione con Gabriel, condividendo il palco anche con Sting, ed ha preso parte alla reunion della formazione all-star del tour dell'album "So", che includeva anche Tony Levin, Manu Katché e David Sancious.

Chi è Stefania Morciano

La cantante salentina Stefania Morciano sarà la voce femminile principale nel concerto di Moreno Il Biondo con David Rhodes ed E-Wired Empathy della Notte del Liscio del 14 settembre a Gatteo a Mare, presso l'Arena Rubicone. Stefania, reduce dall'edizione 2024 della Notte della Taranta a Melpignano trasmessa in diretta su RAI3, è stata una presenza costante nelle ultime edizioni del rinomato festival pugliese.

Con la sua inconfondibile voce calda e profonda, unica nel suo genere, ha partecipato anche alle registrazioni del disco "Romagna 2.0”, interpretando tutti i brani vocali dell'album. Il concerto del 14 settembre segnerà invece la sua prima collaborazione in assoluto con il chitarrista inglese David Rhodes, collaboratore di lunga data di Peter Gabriel.

Il progetto di Moreno il Biondo “Viaggio nella musica popolare” riceve il sostegno della Regione Emilia-Romagna nell’ambito della legge musica L.R. 2/2018

LINKS

Wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Moreno_Conficconi

Facebook: www.facebook.com/morenoilbiondo58

Instagram: www.instagram.com/moreno_il_biondo

Concerto-evento ‘La Notte del Liscio’: www.notteliscio.it