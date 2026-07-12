Il Giardino dei Gelsi rifiorisce: alla Biblioteca e Casa Museo Gullo la terza edizione della festa

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Martedì 14 luglio 2026, alle ore 19.00, il suggestivo giardino della Biblioteca e Casa Museo Gullo ospiterà la III edizione della “Festa del Giardino dei Gelsi”, una serata speciale dedicata all’arte, alla memoria e alla bellezza della condivisione.

La Festa del Giardino dei Gelsi nasce per ricordare l'eccezionale intuizione artistica dello scultore romantico Paolino Gullo (1846-1906) che, tra il 1877 e il 1882, trasformò il giardino di famiglia in un luogo unico e visionario. Un autentico giardino dell'anima, anticipatore dei moderni concetti di bioarchitettura, impreziosito da una scenografica fontana con giochi d'acqua e da originali decorazioni realizzate con conchiglie dalle valve variopinte. Sebbene quel giardino non esista più, continua a vivere nelle fotografie d'epoca, nei documenti di famiglia e nei ricordi tramandati da Casa Gullo.

L’edizione 2026 sarà ancora più significativa perché rappresenterà anche l'occasione per celebrare la pubblicazione del volume dedicato a Paolino Gullo, edito da Luigi Pellegrini, un’opera che restituisce alla comunità la storia, il talento e la straordinaria modernità di un artista che merita di essere riscoperto e conosciuto.

Il momento centrale della serata sarà una coinvolgente performance di voce narrante dal titolo “Io Paolino” affidata a Ernesto Orrico, che interpreterà una selezione di lettere di Paolino Gullo, restituendo al pubblico, attraverso la forza della parola e dell'interpretazione, il pensiero, le emozioni e la sensibilità dell'artista.

Ad arricchire ulteriormente l’atmosfera della serata saranno anche i Tamburi di Sant’Andrea Apostolo, che con il loro coinvolgente ritmo accompagneranno alcuni momenti della manifestazione, contribuendo a creare un’esperienza ancora più suggestiva e partecipata, nel segno della tradizione e della memoria.

Ernesto Orrico è tra le voci più autorevoli e originali del teatro contemporaneo calabrese. Attore, autore e regista, laureato al DAMS dell'Università della Calabria, Orrico è protagonista da oltre venticinque anni di un intenso percorso artistico che intreccia teatro, letteratura, musica e ricerca sulla memoria dei luoghi. Vincitore del Premio Scenario nel 2001 si è esibito nelle più importanti realtà teatrali italiane, tra cui Zahir, Scena Verticale, Teatro della Ginestra, Squid Experience e Teatro Rossosimona, lavorando con maestri del teatro contemporaneo come Yves Lebreton, Cathy Marchand, Renato Carpentieri, Mariangela Gualtieri, Armando Punzo, Pippo Delbono e Peppino Mazzotta. La sua scrittura scenica, intensa e poetica, è riconosciuta per la capacità di dare voce alla memoria, all'identità e alle trasformazioni del nostro tempo, con spettacoli che hanno ottenuto importanti riconoscimenti e sono stati rappresentati in numerosi festival nazionali.

Al termine del reading teatrale, il pubblico sarà invitato a condividere un aperitivo nel giardino, per brindare insieme alla pubblicazione del libro, salutare l'arrivo dell'estate e trascorrere un momento di incontro tra cultura, arte e convivialità.

Una serata aperta a tutti per lasciarsi emozionare dalla voce di Ernesto Orrico e vivere insieme il fascino senza tempo della Biblioteca e Casa Museo Gullo.

Biblioteca Casa Museo Gullo

Piazza del Popolo,10 – loc. Macchia

87059 Casali del Manco (CS)

0984436251 [email protected]