Il Gioco Responsabile: trovare l’equilibrio tra gioco e azzardo in un contesto moderno

Il gioco d'azzardo è un hobby che attira un pubblico molto vasto, in tutto il mondo così come in Italia. Si tratta di una passione che può portare divertimento, a patto che venga coltivata con attenzione e soprattutto con un elevato grado di responsabilità. Può essere infatti considerato, il gambling, come un vero e proprio fenomeno sociale, e in quanto tale va trattato. Tutti, dai giocatori alle istituzioni, passando per gli stessi casinò, devono essere artefici della promozione di un gioco responsabile: uno step necessario e urgente in un contesto moderno come quello attuale.

Cosa si intende per gioco responsabile?

Il gioco responsabile si basa su una serie di principi fondamentali, i quali mirano a garantire un'esperienza di gioco sicura al 100% e piacevole. Si parla innanzitutto della consapevolezza del proprio comportamento, sia quando ci si dedica ai giochi slot, sia quando si opta per la roulette, il poker o qualsiasi altro passatempo di gambling. In altre parole, è essenziale comprendere e riconoscere la differenza tra il divertimento e la compulsione. Anche i migliori giochi al casinò possono diventare infatti pericolosi, se non si prestano le dovute attenzioni.

Quando il gioco diventa una fonte di stress o ansia, è bene fermarsi e riflettere. Le statistiche, non a caso, indicano che circa il 75% dei giocatori responsabili avverte meno stress rispetto a chi non applica queste precauzioni. Questa consapevolezza, dunque, aiuta a mantenere il gioco una semplice attività ricreativa, piuttosto che un obbligo dettato da un mancato controllo sui propri istinti.

Allo stesso tempo, fissare dei limiti in termini di tempo e di spesa rappresenta un altro step cruciale per il gioco responsabile. In altre parole, è bene stabilire un budget per ogni sessione di gioco e rispettarlo, così da prevenire l'insorgere di problemi finanziari, migliorando al tempo stesso l'esperienza di gioco.

Un approccio moderato alle promozioni è un'altra strategia importante, quando si parla di gioco responsabile. Queste ultime possono rendere il gioco più entusiasmante e prolungare l'intrattenimento, ma possono anche distrarre e incentivare troppo il player. In altri termini, è opportuno utilizzarle con saggezza, ancora una volta evitando ogni eccesso, perché si rischia di trascorrere troppo tempo al casinò o al computer.

Anche i casinò fanno la loro parte

I casinò e le piattaforme di gambling online svolgono ovviamente un ruolo centrale nella promozione del gioco responsabile. I casinò telematici, ad esempio, alle volte utilizzano dei tools o delle opzioni che danno la possibilità al giocatore di avere un maggiore controllo sulla propria esperienza e sul proprio comportamento. Si parla dei sistemi per limitare il tempo di gioco sulla piattaforma, o i soldi spesi al casinò.

Naturalmente esistono delle soluzioni anche al di fuori dei casinò, come ad esempio gli strumenti di autoesclusione dal gioco a distanza proposti dall'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). Infine, è bene sottolineare ancora una volta tutta l'importanza della comunicazione e della diffusione del messaggio: le istituzioni e i casinò devono essere i primi promotori di un gioco responsabile, sensibilizzando le persone e informandole sugli eventuali rischi legati ai comportamenti compulsivi. Già oggi, molte sale da gioco online si impegnano quotidianamente nel promuovere tali dogmi.