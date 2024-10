Il Lions club Rupe Ventosa consegna un bastone elettronico all’Unione Italiana Ciechi

Il mese di ottobre, tradizionalmente dedicato alla vista per stimolare la consapevolezza sui problemi che l’indebolimento o la perdita di questo senso può comportare, dopo la celebrazione avvenuta lo scorso 10 ottobre, giornata mondiale della vista, ha vissuto un altro momento importante nella mattinata di oggi con la consegna, da parte del Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa, presidente Pasquale Gigliotti, di un bastone elettronico all’UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti) in persona del presidente provinciale Luciana Loprete che ha ricevuto la speciale apparecchiatura che consente alle persone cieche (o ipovedenti gravi) di potersi muovere con maggiore autonomia e sicurezza.

La cerimonia di consegna del bastone elettronico, legato anche alla raccolta di occhiali usati lanciata nell’occasione dal Lions club Rupe Ventosa, ha avuto anche il patrocinio dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro guidata da Mario Amedeo Mormile, e si è svolta presso il Musmi nel Parco della Biodiversità.

All’evento, moderato da Roberta Capri, hanno partecipato anche le maggiori cariche lionistiche del territorio in persona dei presidenti di circoscrizione, Domenico Magro, e di zona, Giacomo Mannino ed i giovani del Leo Club Rupe Ventosa.

Gli interventi in videocollegamento di Francesco Persampieri, vice presidente distrettuale Leo e di Elena Pipola, coordinatrice del service distrettuale Leo relativo al bastone elettronico Lions, hanno impreziosito la mattinata al Musmi, in un sabato piovoso nel quale non sono mancate anche le testimonianze dirette di soci dell’Unione ciechi che hanno regalato momenti significativi a tutti.