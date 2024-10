Il Questore di Catanzaro incontra i vertici dei carabinieri

Nel pomeriggio odierno, presso il Comando Legione Carabinieri Calabria, il Questore di Catanzaro dott. Giuseppe Linares ha incontrato il Comandante della Legione Carabinieri Calabria, Generale di Brigata Riccardo Sciuto, tra loro legati da un profondo sentimento di stima reciproca e da una lunga amicizia che risale ai tempi della collaborazione nell’ambito delle attività di contrasto alla criminalità organizzata

che li ha visti dirigere, rispettivamente, la DIA di Napoli e di Palermo.

Successivamente, il Questore di Catanzaro ha incontrato il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Colonnello Giuseppe Mazzullo, complimentandosi con lui per il pregevole lavoro svolto dai suoi collaboratori nella provincia di Catanzaro

e per condividere i rispettivi obiettivi e contribuire, tutti insieme, al mantenimento dell’ordine pubblico

e per garantire la sicurezza della città.

L’incontro si è concluso con la prospettiva comune di continuare il lavoro sinergico tra Polizia di Stato e Carabinieri

al fine di garantire la pubblica incolumità e consentire, così, ai cittadini di poter svolgere tranquillamente le proprie attività.