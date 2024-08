Il Saluto di Gennaro Tutino ai tifosi del Cosenza calcio sui social

COSENZA - Gennaro Tutino, l'amato attaccante del Cosenza Calcio, ha voluto esprimere il suo sincero ringraziamento ai tifosi e alla città di Cosenza attraverso un toccante messaggio sui social. Le sue parole hanno toccato il cuore di molti, evidenziando il forte legame che ha sviluppato con la squadra e la comunità durante il suo periodo con il club.

Il messaggio di Gennaro Tutino

"Quello che Cosenza è stato per me e la mia famiglia. Quello che Cosenza è per me e la mia famiglia. Quello che Cosenza, per sempre, sarà per me e la mia famiglia.

Dal profondo del cuore, grazie Cosenza per questo nostro indimenticabile viaggio: Vita, oltre che Calcio. Tanti amici e persone che oramai fanno parte della mia vita. Gol, record, corse sfrenate, vittorie, gioie e dolori. Emozioni che porteremo, ovunque, con noi.

Ho dato tutto me stesso, con orgoglio e amore. E ho ricevuto di più. Tutto questo resterà per sempre.

Gennaro un legame inossidabile

Gennaro Tutino ha sottolineato quanto Cosenza abbia significato per lui e per la sua famiglia, riconoscendo non solo i successi sportivi ma anche le relazioni personali e le esperienze di vita che ha condiviso con i compagni di squadra e i tifosi. Ogni gol, ogni record e ogni vittoria hanno costruito un legame profondo e duraturo che va oltre il campo da gioco.

Emozioni indelebili

Le emozioni provate durante il suo tempo con il Cosenza Calcio sono descritte da Tutino come memorabili e indimenticabili. Ha dato tutto se stesso, giocando con orgoglio e amore, e in cambio ha ricevuto molto di più. Questo scambio di emozioni e affetto ha creato ricordi che dureranno per sempre.

Un ringraziamento sincero

Il messaggio di Tutino risuona come un ringraziamento sincero ai tifosi e alla città di Cosenza. Il suo profondo apprezzamento per il supporto e l'affetto ricevuti è evidente in ogni parola. Questo saluto finale non è solo un addio, ma un tributo a un periodo speciale della sua carriera e della sua vita.

Gennaro Tutino ha lasciato un'impronta indelebile nel cuore dei tifosi del Cosenza Calcio, e il suo messaggio sui social sarà ricordato come una testimonianza del profondo legame che ha costruito con la squadra e la comunità.





Di seguito il testo integrale



Quello che Cosenza è stato per me e la mia famiglia.

Quello che Cosenza è per me e la mia famiglia.

Quello che Cosenza, per sempre, sarà per me e la mia famiglia.

Dal profondo del cuore, grazie Cosenza per questo nostro indimenticabile viaggio: Vita, oltre che Calcio.

Tanti amici e persone che oramai fanno parte della mia vita.

Gol, record, corse sfrenate, vittorie, gioie e dolori.

Emozioni che porteremo, ovunque, con noi.

Ho dato tutto me stesso, con orgoglio e amore.

E ho ricevuto di più.

Tutto questo resterà per sempre.

Gennaro