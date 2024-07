Il saluto di Vandeputte e Fulignati al Catanzaro e ai suoi tifosi

Con l’ufficialità del passaggio dei due calciatori alla Cremonese non poteva mancare il loro saluto, sincero ed emozionante, dopo gli splendidi anni trascorsi in Calabria





Nel calcio si sa i cicli hanno un inizio e una fine. Per jari Vandeputte e Andrea Fulignati questo ciclo si è ufficialmente concluso oggi con la conferma del loro passaggio alla Cremonese, come già riportato in altro articolo. Sono stati anni fantastici ricco di enormi soddisfazioni sportive e gratificazioni come giocatori ma anche come uomini.

Stagioni vissute intensamente a stretto contatto con una tifoseria passionale che non ha mai fatto mancare loro sostegno e affetto. Si può così sintetizzare il saluto che due tra i giocatori fondamentali fino a pochi giorni fa del Catanzaro hanno postato attraverso i loro profili social.

Per il portiere toscano il trasferimento a Catanzaro è stato una scommessa al termine di una stagione non certo esaltante a Perugia.

Due stagioni in giallorosso nelle quali ha disputato 80 partite sempre da titolare. Le sue prodezze tra i pali e la sua abilità anche con i piedi lo hanno consacrato come uno dei migliori portieri sia in terza serie sia in serie B.

Per il belga nato a Gand l’arrivo a Catanzaro è stato preceduto da stagioni con alti e bassi disputate a Vicenza dove non aveva trovato stimoli e ambiente ideali per fare il vero salto di qualità.

A Catanzaro ha trovato la giusta consacrazione e tutti i requisiti per potersi esprimere al meglio. Tre stagioni condite da 29 reti, 53 assist in 121 presenze gli hanno permesso di essere giocatore determinante, spesso decisivo per il gioco espresso da mister Vivarini.





Il messaggio di Andrea Fulignati:





“Ma sei sicuro?

Pensaci bene perché il Girone C è difficile da vincere!

Vieni da anni a Perugia complicati e non puoi permetterti di sbagliare scelta, sarebbe la fine!

Sono più che sicuro. Il Catanzaro è una società sana e fatta di persone serie e con un pubblico magnifico al seguito. Il Catanzaro è una squadra forte e pronta per vincere. Deve solo essere puntellata. Le possibilità di farcela sono alte. Il mister @vinciviva, @fabriziozambardi_gkc e tutto lo staff mi vogliono fortemente. Credono in me e nelle mie qualità nonostante l’ultimo periodo. E allora nessuna esitazione, nessun dubbio. Si parte!

Fin qui tutto normale, si potrebbe dire! Situazioni che capitano a tanti giocatori come me. Scelte che ti mette davanti il mondo del calcio e che devi saper affrontare. Quello che però non sai è cosa succederà dopo!

Ed è successo di tutto! Sono stati due anni meravigliosi, conditi da vittorie entusiasmanti e momenti di gioia e di festa sia in campo che fuori. Ho avuto la fortuna di conoscere persone fantastiche che porterò sempre nel cuore. Spesso mi avete ringraziato per aver fatto delle belle partite e per averci sempre messo la passione che mi contraddistingue. Credetemi però, il grazie più grande lo devo io A TUTTI VOI! La stima e l’affetto che mi avete trasmesso è stato un qualcosa di incredibile. GRAZIE! GRAZIE! GRAZIE!

Mi preme tantissimo ringraziare tutti i miei compagni di squadra di questi due anni. Tutto quello che ognuno di noi è riuscito a fare in campo fa parte di un lavoro quotidiano, dove ognuno ha sempre aiutato e creato qualcosa per il bene del gruppo e tutto questo si è sempre tradotto in un’alchimia magica e in una voglia sfrenata di stare insieme anche al di fuori del campo. Siete stati veramente dei compagni di viaggio meravigliosi!

Adesso le nostre strade si separano, una nuova sfida mi aspetta e con tutta la forza e la consapevolezza che grazie a voi ho maturato in questi ultimi due anni, mi sento carico come non mai! Da oggi avrete per sempre un tifoso in più! Grazie @uscatanzaro1929official”

Il messaggio di Jari Vandeputte:





“Sono qui a scrivere questo post con un mix di emozioni nel cuore… Oggi per me si chiude un capitolo molto importante della mia vita calcistica…

Sono orgoglioso di aver indossato e di aver lottato per una maglia così importante, oggi saluto e ringrazio la SOCIETA’ che mi ha dato l’opportunità di affermarmi e che mi ha apprezzato professionalmente.

Ringrazio il MISTER ed il suo staff, tutti i miei COMPAGNI, tutte le persone della FAMIGLIA CATANZARO che hanno lavorato con me in questi tre anni stupendi ed infine il ringraziamento più grande va a voi TIFOSI che mi avete e ci avete sempre sostenuto.

CATANZARO e il CATANZARO, AVRETE SEMPRE UN POSTO SPECIALE NEL MIO CUORE!!!”





Maurizio Martino