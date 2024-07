Il Sindaco Daniele Vacca al timone: nuovi orizzonti per l'Istituto Salesiano

Daniele Vacca guida il dialogo fra genitori, docenti e istituzioni per tracciare un futuro solido per l'educazione

SOVERATO - Nella Sala Consiliare si è tenuto oggi un secondo incontro cruciale che ha riunito genitori, studenti e insegnanti dell'Istituto Salesiano per affrontare le recenti problematiche emerse nell'istituzione educativa. La riunione, guidata da Daniele Vacca, ha rappresentato un momento di dibattito costruttivo volto a delineare il futuro dei giovani studenti dell'istituto.

In un clima di trasparenza, Vacca ha condiviso con i partecipanti gli sviluppi delle discussioni tenute con figure istituzionali chiave, come il Ministro, il Prefetto e l'Ispettoria Salesiana. Questi dialoghi hanno permesso di esplorare varie soluzioni per affrontare la situazione attuale, con un'attenzione particolare alle prospettive e alle necessità degli alunni.

L'amministrazione si è attivata immediatamente, superando il primo momento di disorientamento generale, per garantire che l'Istituto Salesiano possa continuare ad essere un faro di cultura e educazione. È stata, inoltre, programmata una riunione con la Vicepresidente della Giunta Regionale, Dott.ssa Giusy Princi, per stabilire un piano d'azione concreto.

L'obiettivo è quello di poter condividere novità positive entro la prossima settimana. Nel frattempo, Vacca assicura che l'amministrazione è impegnata a lavorare incessantemente per risolvere la questione senza perdere tempo prezioso. La comunità attende con fiducia i risultati di questi sforzi collaborativi.