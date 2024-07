Incendi a Lucera e nella Bat: case e macchia mediterranea in fiamme, intervento dei Vvf

Incendio a Lucera e nell'area di Bat: Vigili del Fuoco in azione

Lucera, Puglia - Un'abitazione in via Enrico De Nicola a Lucera è stata devastata da un incendio. Fortunatamente, al momento dell'incidente, il proprietario non era in casa, evitando così possibili tragedie. La squadra dei Vigili del Fuoco di Foggia è intervenuta prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Nel frattempo, nella Bat, una vasta area di macchia mediterranea tra la località di Montegrosso e Castel del Monte è stata colpita da un altro incendio. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, con i Vigili del Fuoco impegnati a domare il rogo e a prevenire ulteriori danni alla vegetazione locale.

I dettagli sulle cause degli incendi sono ancora sconosciuti, ma le autorità competenti stanno indagando per chiarire le dinamiche degli incidenti e per prevenire futuri episodi simili. (Immagine archivio)

In aggiornamento