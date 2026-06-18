Incendio a Livorno: scuole chiuse e nube di fumo

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Incendio nella zona industriale di Livorno, nube di fumo sulla città: scuole chiuse e monitoraggi ambientali in corso

Emergenza a Livorno dopo il vasto rogo nell'area industriale

Una mattinata di forte preoccupazione per la città di Livorno, dove un vasto incendio nella zona industriale ha generato una densa nube di fumo visibile a diversi chilometri di distanza. Il rogo, sviluppatosi in via dell'Ecologia, ha richiesto l'immediato intervento dei Vigili del Fuoco e delle autorità locali, che stanno lavorando senza sosta per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l'area interessata.

L'emergenza ha avuto ripercussioni soprattutto nella zona nord della città, dove il fumo si è diffuso rapidamente a causa delle condizioni meteorologiche, spingendo il Comune ad adottare una serie di misure precauzionali per tutelare la salute pubblica.

Attivato il Centro Operativo Comunale

Per coordinare le operazioni di emergenza è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC), struttura che consente di gestire in modo integrato gli interventi sul territorio e garantire un costante flusso di informazioni alla cittadinanza.

La Protezione Civile segue da vicino l'evoluzione della situazione, mentre i tecnici di ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) stanno effettuando rilievi e monitoraggi per verificare la qualità dell'aria e accertare eventuali conseguenze ambientali provocate dall'incendio.

Scuole chiuse nel nord di Livorno

Tra le prime decisioni adottate dall'amministrazione comunale vi è stata la sospensione delle attività scolastiche nelle aree maggiormente esposte alla nube di fumo.

In via precauzionale sono state chiuse:

Nidi d'infanzia pubblici e privati

Scuole dell'infanzia

Scuole primarie

Scuole secondarie di primo grado

Una misura adottata per ridurre al minimo l'esposizione di bambini e personale scolastico ai possibili effetti derivanti dall'inalazione dei fumi prodotti dalla combustione.

Confermate le prove della Maturità

Nonostante l'emergenza, rimangono regolarmente confermate le attività nelle scuole secondarie di secondo grado, limitatamente allo svolgimento della prima prova scritta dell'Esame di Stato.

Proseguono inoltre senza modifiche gli esami conclusivi già programmati nelle scuole secondarie di primo grado, salvo eventuali ulteriori disposizioni che potrebbero essere comunicate nelle prossime ore.

Le raccomandazioni delle autorità alla popolazione

In attesa dei risultati dei monitoraggi ambientali, il Comune ha diffuso una serie di indicazioni rivolte ai cittadini per limitare i rischi legati alla presenza della nube di fumo.

Le autorità raccomandano di:

Tenere chiuse porte e finestre .

. Spegnere o limitare l'utilizzo degli impianti di ventilazione che prelevano aria dall'esterno.

Evitare spostamenti non necessari.

Ridurre la permanenza all'aperto.

Sospendere attività sportive, ricreative e lavorative all'esterno.

Si tratta di misure precauzionali normalmente adottate in presenza di incendi di grandi dimensioni, soprattutto quando il fumo può contenere particelle potenzialmente dannose per l'apparato respiratorio.

Attenzione anche per animali domestici e prodotti agricoli

Le indicazioni diffuse dal Comune riguardano anche gli animali domestici e gli animali da cortile, che dovrebbero essere tenuti al chiuso per quanto possibile fino al termine dell'emergenza.

Particolare attenzione viene inoltre raccomandata per il consumo di prodotti agricoli coltivati all'aperto. Le autorità suggeriscono di lavare accuratamente frutta e verdura provenienti dal territorio comunale prima della consumazione, come misura di prudenza in attesa dei controlli ambientali.

Attesi nuovi aggiornamenti sull'emergenza

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e la situazione viene costantemente monitorata dalle autorità competenti. I risultati delle analisi effettuate da ARPAT saranno fondamentali per comprendere l'effettivo impatto dell'incendio di Livorno sulla qualità dell'aria e sull'ambiente circostante.

Nelle prossime ore il Comune fornirà ulteriori aggiornamenti sull'evoluzione dell'emergenza, sulle eventuali nuove misure di sicurezza e sulla possibile riapertura delle attività scolastiche nelle zone interessate dalla nube di fumo.