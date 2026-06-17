Stadio Ceravolo, cambia la viabilità: doppio senso su via Antonio Greco per i lavori di ristrutturazione

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Modifiche al traffico a Catanzaro per consentire l’accesso ai mezzi di cantiere

Proseguono gli interventi di ammodernamento dello Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro e, per consentire il regolare svolgimento dei lavori, entreranno in vigore importanti modifiche alla viabilità cittadina nell’area adiacente all’impianto sportivo.

A partire da giovedì 18 giugno, sarà infatti attivato il doppio senso di circolazione su via Antonio Greco, una misura adottata per facilitare il transito dei mezzi pesanti impegnati nelle attività di cantiere e nel trasporto di materiali e attrezzature necessari alla ristrutturazione dello stadio.

L’intervento è stato disposto attraverso una specifica ordinanza emanata dalla Polizia Locale di Catanzaro, seguendo una soluzione già sperimentata nel 2023 durante precedenti lavori effettuati all’interno dell’impianto sportivo.

Perché è stato istituito il doppio senso di circolazione

La decisione nasce dall’esigenza di garantire un accesso sicuro e agevole ai veicoli di cantiere senza compromettere eccessivamente la normale circolazione stradale nella zona dello stadio.

I lavori in corso al Ceravolo rappresentano una delle opere più attese dai tifosi giallorossi e dall’intera città, con l’obiettivo di rendere la struttura più moderna, funzionale e adeguata agli standard richiesti per gli eventi sportivi.

L’aumento del traffico legato alle attività di cantiere ha reso quindi necessario adottare una regolamentazione temporanea della viabilità per assicurare maggiore sicurezza sia agli operatori che agli automobilisti.

Tutte le modifiche alla viabilità previste

Oltre all’introduzione del doppio senso su via Antonio Greco, l’ordinanza prevede ulteriori cambiamenti che interesseranno l’area circostante lo stadio.

Stop tra via Antonio Greco e via Paglia

Sarà istituito uno STOP all’intersezione tra via Antonio Greco e via Paglia per i veicoli provenienti da viale Pio X e diretti verso la zona Stadio-Cimitero.

Questa misura consentirà di regolare meglio i flussi di traffico e ridurre eventuali criticità legate all’aumento della presenza di mezzi pesanti.

Divieto di sosta con rimozione forzata

Previsto inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata sul margine destro della carreggiata nel senso di marcia che collega piazza Martiri Ungheresi (zona Stadio) a viale Pio X.

L’obiettivo è quello di mantenere libera la carreggiata e garantire il passaggio in sicurezza dei veicoli impegnati nelle attività di cantiere.

L’appello del Comune agli automobilisti

L’Amministrazione Comunale di Catanzaro invita cittadini, residenti e automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea che sarà progressivamente installata nell’area interessata dalle modifiche.

La collaborazione degli utenti della strada sarà fondamentale per limitare i disagi e consentire il regolare avanzamento dei lavori di riqualificazione dello Stadio Nicola Ceravolo, un intervento considerato strategico per il futuro dell’impianto sportivo e per l’intera città di Catanzaro.

Viabilità temporanea e lavori allo Stadio Ceravolo

Le modifiche resteranno in vigore per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di cantiere. Si raccomanda pertanto agli automobilisti di programmare con attenzione i propri spostamenti nelle zone limitrofe allo stadio e di rispettare tutte le disposizioni previste dall’ordinanza per garantire la sicurezza della circolazione.