Meteo Italia, arriva la grande ondata di caldo africano: temperature fino a 39°C e afa in aumento

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Anticiclone africano protagonista sull’Italia nei prossimi giorni

L’Italia si prepara a vivere una delle prime vere ondate di caldo africano della stagione estiva. L’espansione dell’anticiclone subtropicale proveniente dal Nord Africa porterà infatti un deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola, con valori che in alcune aree potrebbero raggiungere e superare i 38-39°C nel corso del prossimo fine settimana.

La presenza stabile dell’alta pressione garantirà condizioni prevalentemente soleggiate, cieli sereni e precipitazioni limitate. Tuttavia, il forte riscaldamento atmosferico favorirà anche la formazione di fenomeni temporaleschi localizzati, soprattutto nelle aree montuose del Nord.

Temperature in forte aumento: valori ben oltre le medie stagionali

L’afflusso di aria molto calda dal Sahara determinerà un progressivo incremento delle temperature già a partire dai prossimi giorni. Le regioni del Centro-Nord saranno tra le più interessate dall’impennata termica, ma il caldo si farà sentire anche al Sud e sulle Isole Maggiori.

Secondo le previsioni, durante il weekend si potranno registrare temperature comprese tra 37°C e 39°C nelle principali pianure del Nord e nelle zone interne del Centro Italia. Le città maggiormente esposte saranno:

Milano

Bologna

Firenze

Ferrara

Mantova

Foggia

Diverse aree interne della Sardegna

Si tratta di valori che potrebbero risultare fino a 8-10°C superiori alle medie climatiche del periodo, rendendo questa fase meteorologica particolarmente intensa per il mese di giugno.

Tornano afa e notti tropicali nelle grandi città

Oltre al caldo diurno, aumenterà sensibilmente anche il disagio dovuto all’afa. L’umidità presente nei bassi strati dell’atmosfera farà percepire temperature ancora più elevate rispetto a quelle reali.

Particolare attenzione andrà prestata alle cosiddette notti tropicali, fenomeno sempre più frequente negli ultimi anni durante le ondate di calore. In queste situazioni le temperature minime non scendono sotto i 20°C, rendendo più difficile il riposo notturno.

Le aree urbane maggiormente interessate saranno soprattutto:

Milano

Bologna

Firenze

Roma

Napoli

Diverse città della Pianura Padana

Perché il caldo può favorire la formazione di temporali

Anche se l’anticiclone africano garantirà una generale stabilità atmosferica, il forte accumulo di energia nei bassi strati favorirà la formazione dei cosiddetti temporali di calore.

Questi fenomeni si sviluppano quando il terreno si riscalda intensamente durante le ore più calde della giornata. L’aria calda e umida tende a salire rapidamente verso quote superiori, dove si raffredda e condensa formando imponenti nubi temporalesche chiamate cumulonembi.

I temporali di calore possono essere accompagnati da:

Forti rovesci improvvisi

Attività elettrica intensa

Raffiche di vento

Grandinate localizzate

Bruschi cali di temperatura

Attenzione al Nord: rischio temporali intensi e grandine

La giornata più delicata potrebbe essere quella di venerdì, quando una lieve flessione dell’alta pressione favorirà lo sviluppo di fenomeni temporaleschi più organizzati.

Le aree maggiormente esposte saranno:

Alpi

Prealpi

Piemonte

Lombardia occidentale

Valle d’Aosta

Settori occidentali della Pianura Padana

In queste zone non si escludono episodi di maltempo intenso, con la possibilità di grandinate anche di medie o grosse dimensioni e forti raffiche di vento. Gli esperti monitorano inoltre la possibile formazione di strutture temporalesche particolarmente organizzate, capaci di generare fenomeni localmente severi.

Weekend del Solstizio d’Estate all’insegna del caldo estremo

Il picco dell’ondata di calore coinciderà con il periodo del Solstizio d’Estate, il momento astronomico che segna ufficialmente l’inizio della stagione estiva nell’emisfero boreale.

Durante il fine settimana il sole sarà protagonista assoluto e l’aria rovente proveniente dal Nord Africa continuerà ad alimentare condizioni di forte stabilità atmosferica.

Le temperature massime potranno raggiungere:

38°C a Milano

39°C a Bologna

38°C a Firenze

Valori prossimi ai 40°C nelle zone interne della Sardegna e della Puglia

Un quadro meteorologico che richiama le grandi ondate di caldo estive degli ultimi anni e che potrebbe protrarsi anche all’inizio della settimana successiva.

Quanto durerà l’ondata di caldo africano

Al momento i principali modelli meteorologici indicano una permanenza dell’anticiclone africano sull’Italia anche nei giorni successivi al weekend. Questo significa che caldo intenso, afa e temperature elevate potrebbero accompagnarci ancora per diversi giorni.

Le uniche eccezioni saranno rappresentate dai temporali pomeridiani lungo l’arco alpino e prealpino, fenomeni che potranno offrire un sollievo temporaneo ma senza modificare in modo significativo il quadro generale.

Previsioni meteo: estate subito protagonista

L’avvio dell’estate meteorologica entra dunque nel vivo con una fase dominata da sole, caldo africano e temperature eccezionali per giugno. Chi dovrà trascorrere molte ore all’aperto è invitato a prestare particolare attenzione nelle ore centrali della giornata, mantenendosi ben idratato ed evitando l’esposizione prolungata al sole.

L’impressione è che l’estate abbia deciso di accelerare improvvisamente, regalando all’Italia un anticipo delle condizioni che normalmente caratterizzano i mesi di luglio e agosto.