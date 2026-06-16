Tragedia a Reggio Calabria, perde la vita un motociclista di 24 anni dopo un violento incidente

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Drammatico schianto nella zona sud della città, inutili i soccorsi

Un grave incidente stradale a Reggio Calabria ha provocato la morte di un giovane motociclista di appena 24 anni nella tarda serata di domenica. Il tragico episodio si è verificato nella periferia sud della città, in via San Sperato, una delle principali arterie della zona.

Secondo le prime informazioni disponibili, il giovane era alla guida della propria moto quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L'impatto è stato particolarmente violento e non gli ha lasciato scampo.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 23:30. Stando a una prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il motociclista avrebbe urtato un motociclo parcheggiato lungo la strada prima di terminare la propria corsa contro un muretto.

La forza dell'impatto ha causato ferite gravissime al giovane centauro. Alcuni passanti e residenti della zona hanno immediatamente lanciato l'allarme, consentendo l'arrivo tempestivo dei soccorsi.

Trasporto d'urgenza al Grande Ospedale Metropolitano

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ragazzo prima di trasferirlo d'urgenza al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, le lesioni riportate nell'incidente si sono rivelate troppo gravi. Il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale, lasciando sgomenta la comunità reggina.

Indagini in corso per chiarire le cause dello schianto

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria, che hanno effettuato tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.

Gli operatori hanno informato il magistrato di turno e avviato gli accertamenti previsti in questi casi. I mezzi coinvolti nell'incidente sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti agli esami tecnici necessari per verificare eventuali elementi utili alle indagini.

Un'altra giovane vita spezzata sulle strade calabresi

La tragedia riaccende l'attenzione sul tema della sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda i motociclisti, tra le categorie più esposte ai rischi della circolazione. Ogni anno numerosi incidenti coinvolgono veicoli a due ruote, spesso con conseguenze drammatiche.

La morte del giovane 24enne rappresenta l'ennesimo lutto che colpisce il territorio calabrese e lascia nel dolore familiari, amici e conoscenti.