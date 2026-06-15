Meteo Italia, arriva la prima intensa ondata di caldo: temperature fino a 40 gradi e afa in aumento

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L’anticiclone africano conquista l’Italia: in arrivo giornate roventi

L’estate entra nel vivo e lo fa con una delle configurazioni atmosferiche più temute dagli esperti: il rafforzamento dell’anticiclone africano, pronto a dominare la scena meteorologica italiana per diversi giorni. Dopo un fine settimana già caratterizzato da temperature elevate, le previsioni indicano un ulteriore aumento del caldo con valori che potrebbero raggiungere e localmente superare i 40°C nelle aree più esposte.

Il rialzo termico attualmente in corso rappresenta soltanto l’inizio di una fase destinata a intensificarsi progressivamente. Anche le regioni del Nord Italia, che nelle ultime settimane hanno sperimentato condizioni più fresche e instabili, stanno assistendo a un netto cambio di scenario con il ritorno di un clima decisamente estivo.

Breve pausa instabile prima della grande calura

Tra l'inizio della settimana e le giornate successive potrebbero verificarsi alcuni fenomeni temporaleschi soprattutto sulle aree alpine e appenniniche. Si tratterà però di una parentesi temporanea, destinata a lasciare rapidamente spazio a condizioni di maggiore stabilità atmosferica.

Il consolidamento dell’alta pressione subtropicale favorirà infatti un deciso aumento delle temperature su gran parte della Penisola, con giornate prevalentemente soleggiate e precipitazioni limitate alle zone montuose.

Perché il caldo sarà così intenso

Alla base di questa evoluzione c’è una vasta area depressionaria posizionata sull’Europa occidentale. Questo sistema agirà come una sorta di richiamo, favorendo la risalita verso il Mediterraneo di masse d’aria molto calde provenienti direttamente dal deserto del Sahara.

L’arrivo di queste correnti africane alimenterà un robusto promontorio anticiclonico che si estenderà sull’Italia, determinando una situazione di caldo intenso, cieli sereni e ventilazione generalmente debole.

Secondo gli ultimi scenari previsionali, il picco dell’ondata di calore potrebbe essere raggiunto nel prossimo fine settimana, quando i valori termici si porteranno ben oltre le medie climatiche tipiche della seconda metà di giugno.

Le zone più calde d’Italia

Le aree maggiormente esposte all’ondata di calore saranno:

Pianura Padana

Toscana

Lazio

Campania

Sardegna

Puglia interna

Alcune zone della Basilicata e della Calabria

In queste regioni le temperature massime potranno raggiungere facilmente i 37-39°C, con punte locali vicine ai 40°C nelle aree interne e lontane dalle brezze marine.

Anche nelle grandi città il caldo si farà sentire in modo particolare a causa dell'effetto "isola di calore urbana", fenomeno che contribuisce ad aumentare ulteriormente la temperatura percepita.

Torna l’afa: caldo percepito ancora più elevato

Oltre alle temperature elevate, uno degli aspetti più fastidiosi sarà il ritorno dell’afa. L’aumento dell’umidità renderà infatti il caldo molto più opprimente rispetto ai valori registrati dai termometri.

Nelle città, nelle pianure e lungo le coste, la combinazione tra temperatura e umidità potrà far percepire valori superiori a quelli reali, aumentando il disagio fisico soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Gli esperti consigliano particolare attenzione a:

anziani;

bambini;

persone con patologie cardiovascolari;

lavoratori impegnati all'aperto;

sportivi che praticano attività nelle ore più calde.

Tornano le notti tropicali

Tra gli effetti più evidenti della nuova fase meteorologica ci sarà anche il ritorno delle cosiddette notti tropicali.

Con questa espressione si indicano quelle notti in cui la temperatura minima non scende sotto i 20°C, rendendo più difficile il riposo notturno e aumentando il disagio percepito.

Nelle grandi aree urbane e lungo le coste tirreniche e adriatiche, le minime potrebbero mantenersi stabilmente tra i 22°C e i 25°C, soprattutto nei quartieri più densamente edificati.

Quanto durerà l’ondata di caldo?

Le attuali proiezioni mostrano una situazione destinata a protrarsi per diversi giorni. L’anticiclone africano appare infatti particolarmente solido e potrebbe mantenere condizioni di stabilità e temperature elevate almeno fino alla fine della prossima settimana.

Naturalmente, trattandosi di previsioni a medio termine, saranno necessari ulteriori aggiornamenti per valutare l'effettiva durata dell’evento e l’eventuale arrivo di perturbazioni capaci di interrompere la fase di caldo intenso.

Prima vera ondata di calore dell’estate

Tutti gli indicatori meteorologici convergono verso quella che può essere considerata la prima importante ondata di calore dell’estate. Sole prevalente, temperature fino a 40°C, elevata umidità e notti tropicali saranno i protagonisti di una fase che porterà l’Italia a vivere condizioni pienamente estive e ben oltre le medie stagionali.

Per molti sarà l’occasione ideale per trascorrere giornate al mare, ma sarà fondamentale adottare le consuete precauzioni contro il caldo, evitando l’esposizione nelle ore centrali della giornata e mantenendo una corretta idratazione.