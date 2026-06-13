Domide Nicoletta Anamaria ritrovata sana e salva: si conclude l’incubo a Isola Capo Rizzuto

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Ore di apprensione per la comunità, poi il ritrovamento della giovane

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda che nelle ultime ore aveva tenuto con il fiato sospeso l’intera comunità di Isola Capo Rizzuto. È stata infatti ritrovata sana e salva Domide Nicoletta Anamaria, la ragazza di 14 anni della cui scomparsa era stata data notizia nel pomeriggio attraverso un appello urgente diffuso dal Comune.

La giovane, secondo quanto emerso nelle prime ricostruzioni, questa mattina era uscita di casa per raggiungere la scuola dove avrebbe dovuto sostenere gli esami di terza media. Dopo essere arrivata presso l’istituto scolastico, però, si erano perse le sue tracce, facendo scattare immediatamente l’allarme tra familiari e autorità.

L’appello del Comune e la mobilitazione della comunità

Nel corso della giornata il Comune di Isola Capo Rizzuto, attraverso la sindaca Maria Grazia Vittimberga, aveva invitato i cittadini a collaborare nelle ricerche e a segnalare qualsiasi informazione utile alle Forze dell’Ordine.

L’appello era stato condiviso rapidamente sui social network e nei canali informativi locali, generando una forte mobilitazione da parte della comunità e dei territori limitrofi.

Il ritrovamento in serata

La svolta è arrivata intorno alle ore 20. La ragazza è stata rintracciata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone all’interno di una casa disabitata situata nelle vicinanze del Parco Insiti.

Fortunatamente la 14enne è stata trovata in buone condizioni di salute e non avrebbe riportato conseguenze fisiche.

In corso gli accertamenti

Dopo il ritrovamento, i militari dell’Arma hanno avviato tutti gli accertamenti necessari per chiarire quanto accaduto durante le ore di allontanamento e ricostruire con precisione i movimenti della ragazza.

La notizia ha portato sollievo alla famiglia, agli amici e a tutta la comunità di Isola Capo Rizzuto, che per diverse ore aveva vissuto momenti di forte preoccupazione.

L’epilogo positivo della vicenda consente ora di tirare un sospiro di sollievo, mentre proseguono le verifiche delle autorità competenti per comprendere le circostanze dell’accaduto.