Isola Capo Rizzuto in ansia: scomparsa la 14enne Nicoletta Anamaria Domide

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Ragazza scomparsa a Isola Capo Rizzuto, appello urgente del Comune

Il Comune di Isola Capo Rizzuto ha diffuso un appello urgente per la scomparsa di Domide Nicoletta Anamaria, ragazza di 14 anni residente nel territorio comunale.

L’appello alla cittadinanza

Secondo quanto comunicato, la giovane questa mattina sarebbe uscita di casa per recarsi a scuola e sostenere gli esami di terza media. Dopo essere arrivata presso l’istituto scolastico, si sarebbe poi allontanata senza fare rientro a casa.

La famiglia, profondamente preoccupata, la sta cercando e chiede la collaborazione di tutti i cittadini di Isola Capo Rizzuto, della provincia di Crotone e dei territori vicini.

Cosa fare in caso di avvistamento

Chiunque abbia visto la ragazza o sia in possesso di informazioni utili è invitato a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine, i Carabinieri, la Polizia o il numero unico di emergenza 112.

È importante condividere solo informazioni verificate e rivolgersi ai canali ufficiali, evitando la diffusione di notizie non confermate.

L’invito alla massima condivisione

La sindaca di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga, ha chiesto la massima collaborazione della comunità affinché l’appello possa raggiungere il maggior numero possibile di persone.

In queste ore ogni segnalazione può essere preziosa per aiutare la famiglia e le autorità nelle ricerche.