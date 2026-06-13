Tragedia a Nocera Terinese, scontro tra auto e moto vicino all’ingresso dell’A2
Un uomo di 48 anni ha perso la vita dopo un grave incidente stradale avvenuto nel Catanzarese
Incidente mortale a Nocera Terinese
Pomeriggio di dolore a Nocera Terinese, nel Catanzarese, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di un uomo di 48 anni, residente del posto. Lo scontro è avvenuto lungo la strada che conduce verso l’ingresso dell’autostrada A2, un tratto particolarmente trafficato e spesso percorso da automobilisti diretti verso lo svincolo.
Secondo le prime informazioni, l’uomo era alla guida di una moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato l’impatto con un’auto condotta da una donna.
Il motociclista è morto in ospedale
Dopo lo scontro, il 48enne è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Lamezia Terme, ma le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi. Nonostante l’intervento dei sanitari, l’uomo è deceduto poco dopo.
La donna alla guida dell’auto è rimasta ferita ed è stata affidata alle cure del personale medico.
Indagini sulla dinamica dello scontro
Sul luogo dell’incidente a Nocera Terinese sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.
La salma del motociclista è stata successivamente trasferita all’ospedale Pugliese di Catanzaro, dove resta a disposizione del medico legale. Le autorità stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’impatto per chiarire eventuali responsabilità.
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