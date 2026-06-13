Meteo Italia, arriva la prima vera fiammata estiva con sole e caldo oltre i 32 gradi

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Dal weekend l’anticiclone subtropicale porta stabilità e temperature in forte aumento

L’estate entra nel vivo sull’Italia. Dopo una fase più instabile, caratterizzata da temporali e temperature più contenute, il quadro meteo cambia in modo netto: l’alta pressione subtropicale torna protagonista e favorisce un deciso aumento delle temperature, con valori diffusamente superiori ai 32°C già nel weekend. Secondo le ultime analisi meteo, tra sabato 13 e domenica 14 giugno è attesa una fase stabile e soleggiata su gran parte del Paese, con punte fino a 34°C in alcune aree interne.

Anticiclone africano in rimonta sull’Italia

Il cambiamento sarà guidato dalla progressiva espansione dell’anticiclone africano, una struttura di alta pressione di origine subtropicale capace di stabilizzare l’atmosfera e ridurre quasi ovunque il rischio di precipitazioni.

Il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it conferma l’arrivo di un weekend dal sapore pienamente estivo, con tanto sole e temperature in netto rialzo da Nord a Sud. L’aria calda richiamata verso il Mediterraneo proverrà dalle latitudini nordafricane, in particolare dall’area compresa tra Algeria, Tunisia e Libia.

Temperature in aumento nel weekend

Tra sabato e domenica il caldo estivo si farà sentire in molte città italiane. Al Nord sono previste massime fino a 32-34°C, soprattutto sulle pianure e in particolare tra bassa Lombardia ed Emilia-Romagna. Al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori i valori potranno raggiungere i 32-33°C, con clima più caldo nelle zone interne.

Le città di pianura, come Bologna, potranno vivere giornate particolarmente calde, mentre lungo le coste il clima risulterà più afoso a causa dell’umidità accumulata sul mare.

Prossima settimana con caldo più intenso

Il vero picco della prima ondata di calore potrebbe arrivare dalla metà della prossima settimana, quando la rimonta subtropicale diventerà più marcata. Le temperature potranno superare diffusamente i 35°C nelle pianure del Nord e in molte aree del Centro-Sud, con punte localmente più elevate nelle zone interne e in Sardegna.

In alcune città, come Firenze, i valori potrebbero avvicinarsi ai 40°C, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Sole stabile ma attenzione all’afa

Il dominio dell’alta pressione porterà condizioni di tempo stabile e soleggiato, con pochi fenomeni temporaleschi e solo locali disturbi pomeridiani sui rilievi alpini, soprattutto nella prima parte della settimana.

Sulle coste, invece, il problema principale sarà l’afa. L’umidità renderà il caldo più pesante, in particolare nelle ore serali e notturne, quando la ventilazione sarà debole e il disagio bioclimatico potrà aumentare.

Estate pronta a decollare

Dopo giorni più freschi e instabili, l’Italia si prepara dunque a vivere una fase tipicamente estiva. Il meteo del weekend segnerà l’inizio di un periodo dominato da sole, stabilità e temperature in crescita, con l’anticiclone subtropicale destinato a rafforzarsi ulteriormente nel corso della prossima settimana.