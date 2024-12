Incendio in centro a Torino: muore un 25enne, due feriti ricoverati

Incendio a Torino in corso Vittorio: un ragazzo di 25 anni muore, due feriti ricoverati. Cause ancora da accertare. Leggi tutti i dettagli.

Tragedia nella notte a Torino. Intorno alle 4 del mattino, un devastante incendio è scoppiato in un appartamento situato in corso Vittorio Emanuele II, all'altezza dell'incrocio con corso Vinzaglio. L'episodio ha avuto conseguenze drammatiche: un ragazzo di 25 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite, attualmente ricoverate in ospedale.

L'intervento dei soccorsi

L'allarme è scattato poco dopo le prime fiamme. I vigili del fuoco, insieme alla polizia di Stato e alla polizia locale, sono intervenuti tempestivamente per mettere in sicurezza l'edificio e domare il rogo. A scopo precauzionale, il palazzo è stato completamente evacuato, con i residenti che hanno lasciato le proprie abitazioni in piena notte.

Le operazioni di spegnimento sono proseguite fino all'alba, con i pompieri che hanno lavorato per contenere le fiamme ed evitare ulteriori danni strutturali all'edificio. Al momento, l'appartamento in cui si sono propagate le fiamme risulta gravemente compromesso.

Cause dell'incendio ancora da chiarire

Sul posto sono giunti anche gli esperti del nucleo investigativo antincendi e gli agenti della polizia scientifica, incaricati di indagare sull'origine del rogo. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare, ma non si esclude nessuna ipotesi, dal corto circuito a un incidente domestico.

Le testimonianze dei vicini potrebbero essere determinanti per ricostruire quanto accaduto. “Abbiamo sentito un forte odore di bruciato e grida di aiuto,” ha dichiarato un residente, visibilmente scosso.

Una città sotto shock

La comunità torinese è rimasta colpita da questa tragedia. Corso Vittorio Emanuele II, una delle arterie principali del centro città, è rimasto chiuso al traffico per diverse ore per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza.

Seguono aggiornamenti

su questo drammatico episodio, mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce sulla dinamica e per restituire ai residenti la sicurezza delle loro abitazioni.