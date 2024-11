Incidente a Brienno: 21enne perde la vita, grave il passeggero, intervento dei Vvf

Tragico incidente a Brienno: muore un 21enne, ferito gravemente il passeggero

Brienno (Como) - Drammatico incidente nella notte lungo la via Regina Nuova, dove un’auto si è ribaltata causando la morte di un giovane di 21 anni. Il tragico evento è avvenuto subito dopo la mezzanotte, all’uscita della galleria in prossimità del torrente Bascir. La vittima era alla guida del veicolo e ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata in modo violento.

A bordo dell'auto c'era un coetaneo della vittima, che ha riportato ferite gravi. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all'Ospedale Circolo di Varese, dove ora è ricoverato in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per mettere in sicurezza l’area e i carabinieri per i rilievi del caso, al fine di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

L'incidente ha sconvolto la piccola comunità di Brienno, lasciando familiari e amici delle vittime in profondo lutto. Le cause che hanno portato il giovane conducente a perdere il controllo del veicolo sono ancora al vaglio delle autorità.