Incidente a Tricase: un morto, arrestato automobilista positivo ai test

Travolge due giovani in monopattino e bici: un morto, arrestato trentenne positivo ai test



Tricase, Lecce – Un grave incidente stradale ha sconvolto la comunità della provincia di Lecce nella serata di ieri, quando un’auto ha investito due giovani sulla strada che collega Lucugnano a Tricase. Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 26 anni originario del Bangladesh, mentre un altro giovane rimane ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale di Tricase.



Il conducente dell’auto, un uomo di 30 anni residente a Specchia, è stato arrestato dopo essere risultato positivo ai test su alcol e droghe. Alla guida di una Volvo V40, avrebbe investito i due giovani, uno in bicicletta e l’altro su un monopattino. Nonostante si sia fermato per prestare soccorso subito dopo l’impatto, gli accertamenti successivi hanno evidenziato la presenza di alcol e cannabinoidi nel sangue.



L'incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale e sui rischi legati alla guida sotto effetto di sostanze. Le indagini sono in corso per accertare le dinamiche esatte dell’accaduto, mentre il trentenne è stato posto agli arresti domiciliari.