Incidente a Vibo Valentia: muore 50enne, grave il figlio 13enne

Incidente stradale a Vibo Valentia: muore un 50enne, grave il figlio tredicenne

VIBO VALENTIA – Un tragico incidente stradale è avvenuto sulla statale 18, all'altezza del tratto che attraversa la città di Vibo Valentia. Un uomo di 50 anni ha perso la vita, mentre il figlio tredicenne è rimasto gravemente ferito.

L’incidente si è verificato quando la moto su cui viaggiavano padre e figlio si è scontrata con un furgone. Le circostanze dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto.

La vittima e le condizioni del figlio

Il cinquantenne, alla guida della moto, è deceduto sul colpo a causa del violento impatto. Il figlio, che viaggiava con lui, ha riportato ferite multiple e gravi lesioni in diverse parti del corpo. È stato immediatamente trasportato con l'elisoccorso all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno conducendo approfondite indagini per ricostruire i fatti e comprendere le cause esatte che hanno portato allo scontro. Al momento non sono emersi ulteriori dettagli sulle condizioni del conducente del furgone coinvolto nell’incidente.

Sicurezza stradale: un tema urgente

L’incidente riporta in primo piano il tema della sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda la circolazione su arterie principali come la statale 18. Le autorità locali sottolineano l'importanza di rispettare le norme di circolazione per prevenire incidenti di questa gravità.

Conclusione

Questo tragico episodio ha scosso la comunità di Vibo Valentia, lasciando familiari e amici nel dolore per la perdita improvvisa. La situazione del giovane ferito resta critica e l'intera città spera in un suo rapido recupero.