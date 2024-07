Incidente a Capo Vaticano: bagnante ferito dall'elica di un natante

CAPO VATICANO – Un uomo di 30 anni ha riportato gravi ferite alle gambe mentre nuotava al largo della costa di Capo Vaticano a seguito di una collisione con l'elica di un natante. L'incidente è avvenuto oggi, suscitando immediata preoccupazione tra i bagnanti e le autorità.

I servizi di emergenza sono intervenuti tempestivamente sul posto, e il bagnante ferito è stato rapidamente portato a riva. Un elisoccorso è stato inviato, trasportando l'uomo all'ospedale di Catanzaro dove attualmente si trova in cura. Le prime valutazioni mediche indicano che le ferite alle gambe sono piuttosto serie.

In un incidente separato avvenuto lo stesso giorno, un altro uomo ha accusato un malore mentre si trovava sulla spiaggia di Marina di Zambrone, sempre nel vibonese. L'individuo, colpito da un'improvvisa indisposizione, è stato anch'esso trasportato in elicottero all'ospedale di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per assistere nella gestione della situazione.

Entrambi gli incidenti evidenziano la necessità di prudenza e vigilanza nelle aree costiere, specialmente durante la stagione estiva.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni di salute dei due uomini. (Immagine archivio)