Giovane investito volontariamente a Cutro: arrestato il responsabile

Incidente a Cutro: giovane investito volontariamente con un fuoristrada, responsabile arrestato

CUTRO - Nella frazione "Steccato" di Cutro, un giovane è stato gravemente ferito dopo essere stato investito volontariamente da un fuoristrada. L'incidente è avvenuto la scorsa notte in una strada interna del centro del Crotonese.

L'investitore

Il responsabile, un ventottenne, è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Crotone con l'accusa di tentato omicidio. Grazie alle testimonianze raccolte e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare l'uomo, rintracciandolo nel suo paese di residenza, Mesoraca. Dopo l'arresto, è stato condotto in carcere.

La vittima

Il giovane investito, che stava percorrendo a piedi la strada dove è avvenuto l'incidente, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e con il supporto dei carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, sono ancora in corso per determinare il motivo dell'investimento. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi.

Il caso ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando molte domande senza risposta. Le autorità continuano a lavorare per far luce su questo grave episodio e per assicurare giustizia alla vittima. (Ansa) (immagine archivio)