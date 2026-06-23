Incidente nella galleria della SS 106 a Catanzaro: moto coinvolta, traffico paralizzato verso il centro città

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Lunghe code sulla Nuova 106 dopo un incidente all’interno della galleria tra Santa Maria e l’Università

Mattinata difficile per gli automobilisti in ingresso a Catanzaro a causa di un incidente stradale sulla SS 106, avvenuto all’interno di una galleria nel tratto compreso tra il quartiere Santa Maria e lo svincolo dell’Università Magna Graecia, in direzione del capoluogo calabrese.

Il sinistro, verificatosi nelle ore di maggiore afflusso di traffico, ha provocato immediatamente pesanti rallentamenti e una lunga fila di veicoli, creando notevoli disagi a pendolari, lavoratori e studenti diretti verso la città.

Coinvolta una motocicletta, accertamenti sulla dinamica

Secondo le prime informazioni disponibili, nell’incidente sarebbe rimasta coinvolta una motocicletta. Le cause che hanno portato al sinistro sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

L’impatto ha reso necessaria l’attivazione dei soccorsi e delle procedure di sicurezza all’interno della galleria, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo uno degli assi viari più trafficati dell’area urbana di Catanzaro.

Intervento di 118, Polizia e Anas

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte. Presenti anche gli agenti della Polizia, impegnati nei rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto e nella gestione del traffico.

A supporto delle operazioni sono arrivate anche le squadre dell’Anas, che hanno lavorato per mettere in sicurezza il tratto interessato e favorire il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Traffico in tilt sulla direttrice verso Catanzaro

L’incidente ha causato una situazione particolarmente critica lungo la carreggiata in direzione Catanzaro. Numerosi automobilisti sono rimasti bloccati in coda per diversi minuti, con rallentamenti che hanno interessato l’intero tratto compreso tra la periferia sud della città e gli svincoli di accesso al centro urbano.

La circolazione è proseguita a rilento durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della sede stradale.

Disagi per pendolari e studenti

La fascia oraria in cui si è verificato l’incidente coincide con uno dei momenti più intensi della giornata per il traffico cittadino. Il tratto della Nuova SS 106 che collega l’area sud di Catanzaro al polo universitario e agli uffici del capoluogo rappresenta infatti una delle principali vie di accesso alla città.

L’episodio ha quindi avuto ripercussioni significative sulla mobilità locale, causando ritardi e rallentamenti per centinaia di utenti della strada.

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