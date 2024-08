Incidente stradale a Catanzaro, Vvf estraggono conducente intrappolato: due feriti

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è impegnata su viale Isonzo, zona sud di Catanzaro, per incidente stradale.



Due le vetture coinvolte: una Fiat Bravo ed una Volkswagen Golf.



Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dall'abitacolo il conducente della Fiat Bravo che veniva affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.



Ferita anche una donna che al momento è in cura dal personale sanitario del Suem118 giunto con una seconda ambulanza.



Vigili del Fuoco procedevano altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.



A coordinare le operazioni di soccorso il CSE Francesco Rosi.



Sul posto carabinieri e polizia locale per gli adempimenti di competenza.



Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.