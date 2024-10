Incidente stradale: scontro tra scooter e auto nella Locride, 19enne perde la vita

Bianco (RC) - Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale che collega il centro di Bianco con le aree periferiche del comune, situato nella Locride. Uno studente di 19 anni ha perso la vita dopo uno scontro tra lo scooter che guidava e un'auto.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Dalle prime ricostruzioni, sembra che l’impatto tra i due veicoli sia stato fatale per il giovane, morto sul colpo. Sul posto sono prontamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Bianco per eseguire i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica.

Oltre alle forze dell’ordine, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. La Procura della Repubblica di Locri ha disposto il sequestro sia dello scooter che dell'auto coinvolta nel tragico incidente per eseguire ulteriori accertamenti.

L’intera comunità di Bianco è sotto shock per la perdita del giovane studente, un evento che getta ombre su un tratto stradale già noto per la sua pericolosità. Le autorità locali stanno invitando alla massima prudenza, mentre si attendono sviluppi sull’indagine condotta dalla Procura. (Immagine archivio)