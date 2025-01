Incidente sulla SS106 a Steccato di Cutro: un morto e un ferito grave

Un tragico incidente si è verificato sulla SS106, all'altezza di Steccato di Cutro, dove due autovetture, una Fiat Panda e una Lancia Y, sono rimaste coinvolte in uno scontro mortale.

Il conducente della Fiat Panda ha perso la vita, mentre il conducente della Lancia Y, gravemente ferito, è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco e affidato al personale sanitario del Suem118, che lo ha trasferito in una struttura ospedaliera di Catanzaro.





Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte dei carabinieri, il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso in entrambi i sensi di marcia.

Sul posto è intervenuto anche il personale Anas per ripristinare la sicurezza della strada.

Proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente.