Incidente in volo: decesso di un passeggero sul volo Torino-Lamezia.

Un volo Raynair costretto a rientro anticipato dopo il malore fatale di un giovane passeggero

Un uomo di 35 anni è deceduto a seguito di un malore durante il volo Torino-Lamezia Terme operato da Raynair. Il volo, partito dall'aeroporto di Caselle alle 11, è stato costretto a tornare indietro dal comandante per cercare assistenza medica immediata.

Al rientro all'aeroporto di Caselle, il personale medico composto da un medico e un infermiere ha raggiunto l'aereo per prestare soccorso, ma nonostante i loro sforzi, il passeggero è deceduto. Le circostanze esatte del malore non sono state ancora determinate e sono in attesa di ulteriori investigazioni.

Questo evento ha messo in luce questioni relative alle procedure di emergenza medica su voli commerciali, sottolineando l'importanza di sistemi di risposta efficaci in situazioni critiche.

Le autorità stanno conducendo un'indagine dettagliata per comprendere meglio le cause del decesso e per valutare le azioni dell'equipaggio durante l'emergenza.

pLa famiglia del defunto è stata informata e si stanno svolgendo gli adeguati procedimenti per gestire la situazione.