Incontro su autonomia differenziata: una legge che divide l'Italia

Nota Partito Democratico di Maida

Maida, 9 ottobre 2024

È programmato per giovedi 10 ottobre alle ore 18 presso l’auditorium (ex cinema) di Maida l’incontro organizzato dal Partito Democratico locale dal titolo “L’autonomia differenziata divide l’Italia”.



Con l’approvazione della legge 86/2024, cosiddetta “legge Calderoli” sull’autonomia differenziata, si aprono nuovi scenari riguardo l’assetto del governo territoriale in Italia.



Una legge di riforma che modifica pesantemente diversi aspetti della vita economica e sociale delle Regioni e che nella sua superficialità rischia di accrescere ancora e per diverse generazioni il divario Nord Sud.



Dopo la raccolta firme per chiedere il referendum abrogativo di questa estate, condotta insieme alle altre forze politiche e sindacale uniti in un comitato referendario locale, con questo incontro il Partito Democratico di Maida continua sul territorio una campagna informativa rivolta ai cittadini sul tema dell’autonomia differenziata e nell’ambito dell’autunno militante, che vede il partito impegnato in tantissime iniziative su tutto il territorio nazionale.



La legge sull’autonomia differenziata rischia di compromettere l’unità del Paese e aumentare le disuguaglianze territoriali ed è per questo che merita la massima attenzione e partecipazione da parte di tutti i cittadini.



Nella nota di presentazione dell’iniziativa il segretario di circolo Francesco Pileggi afferma: “siamo profondamente preoccupati dalle implicazioni dell’autonomia differenziata, che di fatto crea regioni di serie A e regioni di serie B, riducendo l’accesso equo ai servizi essenziali come sanità e istruzione, penalizzando ulteriormente le aree svantaggiate del Paese. Con questo incontro, intendiamo offrire ai cittadini l’opportunità di approfondire e comprendere il reale impatto di questa riforma, attraverso l’ascolto di esperti e rappresentanti del nostro partito”.



Gli interventi previsti saranno moderati da Salvatore Paone e introdotti dal segretario di circolo Francesco Pileggi. Interverranno i professori dell’Università "Magna Graecia" di Catanzaro Antonio Viscomi, ordinario del Diritto del Lavoro e Vittorio Daniele, ordinario di Politica Economica (coautore del libro di recente pubblicazione “L’Italia differenziata”), che spiegheranno le conseguenze giuridiche ed economiche della riforma. A seguire Domenico Giampà, Segretario provinciale del PD e Sindaco di San Pietro a Maida, concluderà Nicola Irto, Segretario regionale del PD e Senatore della Repubblica.



Aggiunge il segretario Pileggi: “il Partito Democratico di Maida continuerà a promuovere incontri come questo, rafforzando il coinvolgimento della cittadinanza e il confronto democratico, per sostenere una Calabria e un’Italia unite e solidali. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di discussione e riflessione”.