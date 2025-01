Supercoppa: Le dichiarazioni di Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini dopo Inter-Atalanta 2-0 (Video)

La semifinale di Supercoppa tra Inter e Atalanta, conclusasi con la vittoria dei nerazzurri per 2-0, ha regalato non solo emozioni in campo ma anche interessanti spunti di riflessione nelle dichiarazioni dei due allenatori. Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini hanno analizzato la partita, mettendo in luce i punti di forza e le criticità delle rispettive squadre.

Simone Inzaghi: “I ragazzi meritano tutto il credito”

Il tecnico dell’Inter, visibilmente soddisfatto, ha elogiato la prestazione della sua squadra:

"I ragazzi meritano tutto il credito perché hanno giocato molto bene contro un avversario di prim’ordine. Volevamo assolutamente raggiungere la finale e ce lo siamo meritati”.

Inzaghi ha sottolineato la concentrazione e l’organizzazione del gruppo, elementi fondamentali per affrontare una squadra competitiva come l’Atalanta. “Abbiamo gestito bene entrambi i tempi, ed è per questo che abbiamo vinto meritatamente. Questa partita conferma che siamo in un ottimo momento”.

Guardando al futuro, l’allenatore ha aggiunto: “È un grandissimo onore essere in finale. I ragazzi hanno dato tutto negli ultimi tre anni e mezzo, e meritano ogni elogio. Dobbiamo continuare così, vincere il più possibile, perché è quello che vogliamo”.

Gian Piero Gasperini: “L’Inter è la squadra più forte, ma stiamo crescendo”

Nonostante la sconfitta, Gasperini si è detto soddisfatto di quanto visto in campo, definendo la partita un test importante per la crescita dell’Atalanta:

"L'Inter è una squadra forte, al momento la più forte. Credo che ci siamo avvicinati e, in campionato, al ritorno saremo ancora più competitivi”.

Il tecnico ha evidenziato l’opportunità di valutare alcuni giocatori come Scalvini e Brescianini, schierati per testare la loro condizione: “Non ho messo in campo Primavera, ma nazionali della rosa. Era un’occasione straordinaria per verificarne la condizione”.

Tuttavia, Gasperini non ha mancato di criticare alcuni episodi arbitrali, tra cui il gol giudicato irregolare e le presunte scorrettezze non sanzionate. “L'episodio del fuorigioco di De Ketelaere ha richiesto sette minuti di revisione. Nel frattempo, sono stati ignorati tre episodi chiave. Nonostante ciò, la sconfitta ci sta, per quello che ha fatto l’Inter e per quello che abbiamo fatto noi”.

Le note positive di entrambe le squadre

Sia Inzaghi che Gasperini hanno elogiato singoli giocatori e aspetti positivi delle rispettive squadre. Per l’Inter, la concentrazione e la determinazione sono stati i punti chiave, mentre Gasperini ha menzionato la prestazione di Giorgio Scalvini: “Non è ancora al 100% fisicamente, ma ha dimostrato di poter essere utile sia in difesa che a centrocampo”.

Prossimi obiettivi: tra campionato e competizioni internazionali

L’Inter si prepara ora per la finale, mentre l’Atalanta tornerà in campionato con un calendario fitto e sfide contro Juventus, Napoli e Barcellona. Gasperini ha dichiarato: “Abbiamo quattro-cinque settimane con tre partite a settimana. È fondamentale avere una rosa ampia e dare fiducia a tutti i giocatori”.

Inzaghi, dal canto suo, guarda con fiducia alla finale: “Due grandi squadre del nostro campionato si sfideranno. Vedremo chi vincerà. Per noi è un grande onore esserci”.