Tapropane è entusiasta di partecipare alla Rome Art Week. Dopo il successo della mostra di Londra della scorsa primavera, Is Identity Hidden in the Pixels? sarà ora esposta a Roma, con una selezione di opere che esplorano l'affascinante intersezione tra arte e tecnologia.

In un'epoca dominata dagli schermi, dove un semplice doppio clic ci trasporta in realtà alternative, la mostra Is Identity Hidden in the Pixels? invita il pubblico a esplorare le infinite possibilità offerte dal mondo digitale.

Attraverso una selezione di opere eterogenee - dipinti che interagiscono con i pixel, fotografie che sfidano i confini della realtà e creazioni digitali che prendono vita - gli artisti invitati ci conducono in un affascinante e introspettivo viaggio.

Is Identity Hidden in the Pixels? è un invito ad esplorare le infinite possibilità offerte dal regno digitale e a riflettere sulla nostra relazione con la tecnologia. Non perdere l'occasione di immergerti in un mondo di creatività e innovazione.

La mostra sarà accompagnata da una selezione di musica elettronica che amplificherà le sensazioni e farà vibrare i visitatori al ritmo dell'arte.



Ad accompagnare il nostro percorso espositivo, una selezione di musica elettronica amplificherà le sensazioni e farà vibrare i visitatori al ritmo dell'arte.

​

