Juve, Inter, Atalanta e Milan, chi ha più chance in Champions?

L'Italia è riuscita, per la prima volta nella storia insieme alla Germania, a portare ben 5 squadre nell'Europa che conta. La Champions, poi, rappresenta una vetrina estremamente preziosa, oltre che un bacino importante per quel che riguarda le risorse economiche. Allora è giusto sperare che una delle italiane possa effettivamente vincere la Champions League, anche alla luce di alcune difficoltà che stanno colpendo certe big europee. Lasciando da parte il Bologna, chi ha più chance? La Juventus, l'Inter, il Milan o l'Atalanta?

Juventus

La Juventus, numeri alla mano, è la squadra italiana che finora ha maggiori chance di arrivare fino alla finale e di vincerla. Naturalmente si tratta di un'ipotesi, considerando che il percorso è ancora lungo e che sono state giocate soltanto 2 partite. I bianconeri non vengono indicati come favoriti dalle quote vittoria Champions, ma ciò non deve assolutamente intimorire gli uomini di Thiago Motta. Si parla infatti di una competizione che ha sempre regalato delle sorprese, anche se i valori tecnici della Juve sono ancora lontani da quelli delle grandi big inglesi o spagnole. Di certo, con 2 vittorie in 2 match, la Juventus ha spianato la strada verso la qualificazione agli spareggi o agli ottavi di finale.

Inter

L'Inter è un grande punto interrogativo. Da un lato si parla della squadra con l'organico più forte fra le italiane, capace già di arrivare ad un passo dalla vittoria in Champions due anni fa. Dall'altro, l'Inter post scudetto sembra avere alcune carenze - soprattutto psicologiche - rispetto alla squadra schiacciasassi di pochi mesi fa. Questi piccoli problemi, sicuramente risolvibili, sono stati resi evidenti sia dalla sconfitta nel derby col Milan, sia dall'esordio in Champions, che non ha portato la vittoria ma un pareggio. In ogni modo, il calendario dei nerazzurri è piuttosto semplice, e la squadra di Inzaghi dovrebbe qualificarsi senza troppi problemi. Poi, quando arriveranno i match davvero importanti, si valuterà se l'Inter è tornata quella dell'anno scorso o meno.

Milan

Il Milan in questo momento non ha spazio per pensare ad eventuali vittorie, soprattutto se si parla di un torneo complesso come la Champions. Fonseca si trova a dover affrontare diversi problemi, non solo in campo ma anche fuori, con i suoi big (da Leao a Hernandez) che faticano ad ingranare le marce alte, e che non sembrano al top della motivazione. I rossoneri hanno davvero poche chance di vincere la coppa dalle grandi orecchie, e in questo momento (con due sconfitte nelle prime due partite) l'urgenza è rimettersi in carreggiata per arrivare almeno allo spareggio.

Atalanta

L'Atalanta è una vera e propria mina vagante. Gasperini le ha dato un gioco puramente europeo, e infatti in questi anni i nerazzurri hanno collezionato diverse vittorie clamorose in Champions, contro avversari ben più blasonati. Le ambizioni di vittoria, però, sono piuttosto contenute. Storicamente l'Atalanta ha il primo obiettivo di autofinanziarsi, di lanciare nuovi talenti, di gustarseli per qualche mese per poi venderli al miglior offerente. Si tratta dunque di una squadra che cambia ossatura ogni anno, il che aumenta il fattore imprevedibilità, nel bene e nel male.