Kevin Costner è giunto a Catanzaro, le sue prime dichiarazioni

L’attore americano è giunto in città proveniente direttamente da Los Angeles per presenziare al MGFF nella serata del 31 luglio





Kevin Costner è a Catanzaro. Giunto in mattinata direttamente da Los Angeles ha tenuto una conferenza stampa presso la Cittadella regionale.

Le sue prime dichiarazioni sono incentrate sul legame che ha con l’Italia che ha sempre ammirato e apprezzato conoscendola attraverso i video e i libri. E’ rimasto sorpreso del successo che ha avuto in Italia un suo film, Fandango, che invece in America non aveva avuto particolari riscontri.

La notizia che il film fosse stato visto in Italia ha rappresentato per lui un motivo d’orgoglio. Il nostro Paese lo ha quindi coinvolto emotivamente anche dal punto di vista professionale oltre che per i paesaggi, la cultura, l’arte…

In attesa di presenziare alla serata a lui dedicata prevista il 31 luglio l’attore-regista premio Oscar ha deciso di godersi la città (il quartiere Lido) da una barca per avere modo di apprezzarla più da vicino.

Maurizio Martino